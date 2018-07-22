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Кайли Дженнер шокировала новым луком
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Кайли Дженнер шокировала новым луком 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Кайли Дженнер решила кардинально сменить свой лук, перестав копировать имидж своей старшей сестры Ким, известной благодаря пышным формам и откровенным нарядам.
На очередном светском мероприятии молодая миллионерша появилась в коротком платье по фигуре. Но при этом оно было достаточно сдержанным по стилю, учитывая предыдущие образы звезды реалити-шоу. Что повлияло на Дженнер? Взросление? Рождение дочери? Смена стилиста?
Так или иначе, решение Кайли не выставлять на показ грудь и ее выбор в пользу естественного макияжа поразило ее поклонников и стало причиной для обсуждения темы внешности Дженнер в сети.
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