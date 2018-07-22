Кайли Дженнер шокировала новым луком

Кайли Дженнер решила кардинально сменить свой лук, перестав копировать имидж своей старшей сестры Ким, известной благодаря пышным формам и откровенным нарядам.

На очередном светском мероприятии молодая миллионерша появилась в коротком платье по фигуре. Но при этом оно было достаточно сдержанным по стилю, учитывая предыдущие образы звезды реалити-шоу. Что повлияло на Дженнер? Взросление? Рождение дочери? Смена стилиста?

Так или иначе, решение Кайли не выставлять на показ грудь и ее выбор в пользу естественного макияжа поразило ее поклонников и стало причиной для обсуждения темы внешности Дженнер в сети.