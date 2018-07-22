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Картер Пейдж обвинил суд в насмешке над здравым смыслом
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Картер Пейдж обвинил суд в насмешке над здравым смыслом 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Экс-советник предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Картер Пейдж в воскресном интервью телекомпании CNN раскритиковал установление ФБР слежки за ним. Пейдж считает «смехотворными» подозрения агентов в его вербовке русскими, пишет ТАСС.
Пейдж заявил, что суд был введен в заблуждение. «Это насмешка здравым смыслом, которую продолжают тиражировать», — сказал Пейдж журналистам.
ФБР инкриминирует Пейджу общение в 2013 году с россиянином Виктором Подобным, которого, в свою очередь, подозревают в деятельности незарегистрированного иностранного агента. Пейдж уверил, что всего лишь пообщался с молодым человеком за чашкой кофе. «Он никогда ни о чем меня не просил», — добавил Пейдж.
Картер Пейдж проработал в предвыборном штабе Трампа как советник несколько месяцев.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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