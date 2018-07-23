Обзор инопрессы. Россия не хочет нормальных отношений с Западом

Бывший советник предвыборного штаба действующего президента США назвал смехотворными обвинения в том, что он был завербован российской разведкой, сообщает CNN . Отвечая на вопросы ведущего в эфире телеканала, Картер Пейдж назвал насмешкой над здравым смыслом судебное решение об удовлетворении запроса ФБР о слежке за ним под предлогом его якобы вербовки спецслужбами России.

В Федеральном бюро расследований считают, что Пейдж сотрудничал с российскими властями, из-за чего за ним была установлена слежка. Новые материалы на эту тему появились в субботнем номере New York Times . Впрочем, дело о слежке Пейджа еще несколько месяце назад стало предметом ожесточенного спора между республиканцами и демократами, напоминает издание.

Остаются еще вопросы, в какой мере Россия воздействовала на референдум в Великобритании по выходу из Евросоюза , а также на выборы во Франции и Германии, добавляет автор.

Пресс-конференция Путина и Трампа в Хельсинки 16 июля явно показала, что Россия не хочет восстанавливать нормальные отношения с Западом. Российский лидер поставил целью добиться преимущества, продвигая интересы своей страны. Ослабление США как раз служит этой цели.

Четырехсерийный документальный фильм «Россия в объективе» проживающего во Франции режиссера Александра Абатурова советует посмотреть парижский ежедневник Le Monde . Показ картины начался в воскресенье на телеканале Аrte.

Абатуров путешествовал по России в компании трех фотографов, показывая их работу. Вместе с ними он пытался разгадать русскую душу. Образ России у автора сложился одновременно натуралистичный и сюрреалистичный, констатирует издание.