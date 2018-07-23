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Обзор инопрессы. Россия не хочет нормальных отношений с Западом
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Обзор инопрессы. Россия не хочет нормальных отношений с Западом 

BFM.RU 50 минут назад
Фото: BFM.RU
Бывший советник предвыборного штаба действующего президента США назвал смехотворными обвинения в том, что он был завербован российской разведкой, сообщает CNN. Отвечая на вопросы ведущего в эфире телеканала, Картер Пейдж назвал насмешкой над здравым смыслом судебное решение об удовлетворении запроса ФБР о слежке за ним под предлогом его якобы вербовки спецслужбами России.
В Федеральном бюро расследований считают, что Пейдж сотрудничал с российскими властями, из-за чего за ним была установлена слежка. Новые материалы на эту тему появились в субботнем номере New York Times. Впрочем, дело о слежке Пейджа еще несколько месяце назад стало предметом ожесточенного спора между республиканцами и демократами, напоминает издание.
Россия отказалась от нормализации отношений с США, полагает бывший высокопоставленный сотрудник американской разведки Майкл Роджерс на страницах The Washington Post. По его мнению, российские офицеры пришли к выводу, что вмешательство в президентские выборы 2016 года представлялось очень удобным случаем, чтобы способствовать победе Дональда Трампа.
Остаются еще вопросы, в какой мере Россия воздействовала на референдум в Великобритании по выходу из Евросоюза, а также на выборы во Франции и Германии, добавляет автор.
Пресс-конференция Путина и Трампа в Хельсинки 16 июля явно показала, что Россия не хочет восстанавливать нормальные отношения с Западом. Российский лидер поставил целью добиться преимущества, продвигая интересы своей страны. Ослабление США как раз служит этой цели.
Четырехсерийный документальный фильм «Россия в объективе» проживающего во Франции режиссера Александра Абатурова советует посмотреть парижский ежедневник Le Monde. Показ картины начался в воскресенье на телеканале Аrte.
Абатуров путешествовал по России в компании трех фотографов, показывая их работу. Вместе с ними он пытался разгадать русскую душу. Образ России у автора сложился одновременно натуралистичный и сюрреалистичный, констатирует издание.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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