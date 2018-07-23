Ещё
Трамп обвинил ФБР и минюст во введении суда в заблуждение
Далее:
Читайте также:
Ещё
Дочь Умы Турман сводит с ума модельные агентства
Дочь Умы Турман сводит с ума модельные агентства

Трамп обвинил ФБР и минюст во введении суда в заблуждение 

Газета.Ru 48 минут назад
Фото: Газета.Ru
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассекреченные документы о слежке за бывшим советником Картером Пейджем подтверждают, что министерство юстиции и Федеральное бюро расследований (ФБР) ввели суд в заблуждение. Об этом он написал в своем твиттере.
"Неправомерное поведение ФБР и министерства юстиции ввело в заблуждение суд. Это было мошенничество и обман против Трампа", — написал Трамп.
По его словам, Картер Пейдж не был шпионом и не был «русским агентом».
Ранее Белый дом рассекретил запрос ФБР о слежке за бывшим советником президента США Дональда Трампа Картером Пейджем в рамках Закона о наблюдении за иностранной разведкой (FISA).
Газета.Ru: последние новости
Внук Маяковского прилетит в Россию к юбилею поэта Моуринью отреагировал на желание Марсьяля покинуть клуб Воробьев поклонился мощам Сергия Радонежского в день их обретения
Женский форум  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дочь Умы Турман сводит с ума модельные агентства4
«Бабушка уже не та»: Ревва показал старую Вайкуле49
Трагическая история любви самых высоких людей2
Как изменилась фигура Квитко с начала ее карьеры14
Счастье на чужом горе: разлучницы среди звезд4
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
02:01
Потерявшая 20 кг Варнава отказывалась принимать себя
Звёзды Другое
09:13
Силачки, которые никому не дадут спуску
Красота
06:29
Кошмарное настоящее звезд восьмидесятых
Звёзды
00:10
«Не ноги, а сказка»: Рудковская показала себя на пляже
Звёзды
00:15
Боня рассказала, что поправилась
Звёзды
01:00
Бузова засветила помолвочное кольцо
Звёзды Шоу-бизнес
05:35
Пышнотелые красотки, ставшие модными иконами
Звёзды
10:10
Настоящие имена знаменитостей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение