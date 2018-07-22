«Правильный» Toblerone возвращается

Британцы победили: Toblerone вернут прежнюю форму. В 2016 году производитель шоколада Mondelez Interneational увеличил интервалы между знаменитыми треугольничками Toblerone, в результате чего вес шоколадки уменьшился на 20 граммов — до 150 граммов. Это позволило не менять цену продукта: в Великобритании шоколадка стоит один фунт.

Компания тогда объяснила изменение формы подорожанием компонентов. Кроме молочного шоколада в состав входят нуга, мед и миндаль.

Однако британские потребители решили, что их обманули, и начали писать гневные комментарии на страницах Mondelez в соцсетях с хэштегом «Тоблерона» больше нет».

«После тяжелого рабочего дня я решила порадовать себя. Я была в предвкушении, пока не развернула упаковку и не поняла, что половины долек не хватает!»

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«Сегодня ел шоколад и потерял ботинок. Нашел его в одной из «впадин» шоколада».

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«Теперь с помощью «Тоблерона» можно парковать велосипед».

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«Виноват «Брекзит», и это первые его последствия».

В новом формате шоколадка будет весить 200 граммов и подорожает до трех фунтов. Несмотря на это, покупатели довольны. Уже появились новые комментарии в Twitter: «Я вижу, что „Тоблерон“ возвращается к нормальной форме. Это доказывает, что глупые решения можно отменить. „Брекзит“, возьми на заметку». Но кто-то все равно продолжает чувствовать себя обманутым.

Зачем нужны все эти заигрывания с потребителем, объясняет глава московского отделения Slow Food International Виктор Майклсон:

Виктор Майклсон глава московского отделения Slow Food International «Происходит собрание senior management group — людей, принимающих решения, которые рассматривают все продукты. И если они видят, что какой-то из продуктов становится менее рентабельным, то дают задание отделу маркетинга придумать что-нибудь, чтобы он стал более прибыльным. Существует много способов: можно перекрасить этикетку в другой цвет, можно пригласить какую-то знаменитость, которая скажет, что без этого она жить не может, можно как-то хитро поднять цену или уменьшить объем — что Toblerone и сделал. Они надеялись, что потребители не удивят, но потребители разглядели. Пришлось вернуть старую форму, но они прибавили цену. Если продукт перестанут покупать, как там на него ни молись, каким бы культовым он ни был, то его просто снимут с производства. Поэтому я бы на месте британских фанов два раза подумал, прежде чем объявлять бойкот или возмущаться. Конечно, существенная прибавка стоимости не совсем правильный путь, можно было бы сделать, как у нас с пенсионной реформой: постепенно, шаг за шагом. Тогда это, может быть, приняли бы лучше».

Представитель компании Mondelez завил, что решение о возвращении прежней формы шоколадки не связано с падением продаж: в 2017-м, когда плитки потеряли в весе, продажи выросли, и год для Toblerone был великолепным.