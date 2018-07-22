70-летняя киевская тусовщица получила предложение сняться в британском проекте

Кстати

Вопрос эксперту: насколько рискованно рожать после 50 лет?К возрасту, когда еще не поздно рожать, врачи то и дело прибавляют несколько лет. И сегодня никого уже не удивляют «молодые мамы», отметившие пятидесятилетний юбилей. Тенденцию поздних родов задают звёзды и бизнесвумен: те, кому сначала приходится строить карьеру, а потом уже думать о детях. Насколько рискованно до последнего откладывать рождение ребенка? Отвечает врач-гинеколог. Украинская бабушка Елена Волк живет насыщенной жизнью: днем — спа-процедуры, салоны красоты, занятия спортом, вечером — тусовки в лучших барах столицы. Раньше, признается она, неохотно пускали в заведения, а теперь ей везде рады. 15 лет назад у Елены умер супруг, с которым они прожили вместе долгие годы, и она решила кардинально поменять свою жизнь.

«Я не скажу, что 70 лет — это лучший возраст. Но сейчас я на пике успеха, мне постоянно предлагают участие в разных проектах, интерес аудитории растет. Сейчас я чувствую себя на пике сексуальности», — призналась она.

Елене регулярно поступают предложения. «Недавно предложили сняться в эротике с юным парнем. Очень популярная тема — взрослая женщина и молодой мальчик», — говорит она. Но от подобных предложений Волк отказывается. Говорит, что ее не интересуют деньги и съемки в вульгарных фильмах.

Фото: Instagram

А вот от предложения британского телевидения отказываться не станет. «Недавно мне предложили поучаствовать в одном британском проекте. Концепция в том, что я — женщина, которая 15 лет одна — должна себе за год найти мужчину. Буду перебирать и кого-то выберу — начну с молодых совсем, а там посмотрим», — рассказала Елена. Она уверена, что к 75 годам сделает успешную карьеру модели, но только не на Украине, а где-нибудь в Европе — у них сейчас спрос на возрастных манекенщиц.