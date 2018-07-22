Жительница Тамбова перенесла операцию по удалению миндалин и умерла

Тамбовчанка Кристина Попова ушла из жизни после операции по удалению миндалин, которую ей сделали местные врачи, сообщило издание «Новый Тамбов». Ее близкие уверены, что виноваты в этом врачи.

В больнице Кристине, регулярно страдающей от ангины и лор-заболеваний, предложили удалить миндалины. Подумав, родители приняли решение сделать плановую операцию в Тамбове, а не в Москве: дома есть кому ухаживать за девушкой во время восстановительного периода, к тому же операция не считается сложной. 12 июля ее прооперировали.

В итоге хирургическое вмешательство под общим наркозом вместо 30-40 минут продлилось два часа.

Покинувший операционную хмурый врач на вопрос матери все ли в порядке буркнул «Да». В палату после операции пациентку привезли с кровотечением. Несмотря на это врачи сказали, что так и должно быть. В себя после наркоза Кристина пришла в этот же день.

Тем временем кровотечение, сопровождавшееся отеками горла, языка и болью в солнечном сплетении, продолжалось. Из-за отека он не могла принимать пищу и пить. В ответ на жалобы врачи обвинили ее в том, что она сама не старается и предлагали ей кушать через силу.

В течение последующих нескольких дней ее состояние не ухудшалось, но есть она по-прежнему не могла. При этом медики не обращали на нее особого внимания. По их словам, она шла на поправку и они готовили ее к выписке. 17 июля у нее наступила клиническая смерть, после чего она впала в кому и умерла.

Выяснилось, что у нее лопнули сонные артерии, которые были задеты при операции.

Родственники собираются привлечь медиков к ответственности. Они уже обратились в правоохранительные органы . Следователи изъяли историю болезни погибшей и начали проверку.

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