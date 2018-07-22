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Натертые до блеска: шоу грузовиков Tallinn Truck Show
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Натертые до блеска: шоу грузовиков Tallinn Truck Show 

Sputnik Эстония 1 час назад
Фото: Sputnik Эстония
Шоу грузовиков Tallinn Truck Show состоялось в субботу, 21 июля, на Певческом поле столицы Эстонии четвертый год подряд и продемонстрировало посетителям около сотни грузовиков, оттюнингованных по последнему писку моды.
Красочные и чистые грузовые автомобили привлекали внимание посетителей, которые активно фотографировались на фоне этих сверхтяжелых транспортных средств и с удовольствием пользовались возможностью побывать в их кабинах.
Публике было предложено не только посмотреть на грузовики, но и послушать музыку, а также увидеть шоу мототрюкачей. Много развлечений предлагалось для самых маленьких — не просто так вход на шоу грузовиков детям до 12 лет был бесплатным.
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