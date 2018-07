Чем сейчас занимается самый смешной болельщик Чемпионата Томер Савойя?

На Чемпионат мира по футболу слетелись болельщики со всех уголков планеты— если честно, мы уже скучаем по людям в сомбреро и египетских масках на Никольской. Правда, улетели не все! Самопровозглашенный капитан бразильских болельщиков в России Томер Савойя решил остаться.

Бразилия выходит из чемпионата мира. Мне грустно. Но жизнь такова: хорошие дни и плохие дни, мы должны двигаться дальше! У меня все еще есть много энергии и желание вибрировать. Я отдам всю свою силу той стране, которая меня приветствовала и очень заботилась! Теперь я буду капитаном русской толпы! Я люблю Россию! Давайте будем чемпионами! VAI RÚSSIA CARALHO! 🇷🇺❤️💙 #Russia2018 #РоссияАхуеннаБратан

A post shared by Tomer Savoia (@tomersavoia) on Jul 7, 2018 at 12:24pm PDT Тебе он точно знаком как тот самый сумасшедший из видео «Россия аху**но, братан»! Этот парень просто снимал все свои приключения в России в Stories. Он подходил на улицах к прохожим и начинал болтать с ними на бразильском, снимать пародии на клипы русских исполнителей (лучше всего вышло с Джиганом), знакомился с девушками на улицах, да и просто отдыхал на полную катушку. И в один день проснулся знаменитым! Всего за месяц у него набралось почти 400 тысяч подписчиков в Instagram: теперь Томера узнают на улицах и просят сделать селфи.

И, кажется, в Бразилию он возвращаться не торопиться: сейчас Томер мечтает получить российское гражданство и остаться жить тут: «В течение 38 дней я прибыл в неизвестную страну, в одиночестве и в полном ожидании. Но я никогда не мог представить, что они будут такими же устаревшими, как они! Я встретил замечательных людей со всех уголков мира. Я кричал, улыбался, плакал, вибрировал, двигался и даже касался других людей. Больше, чем слава или узнавание здесь, мое удовольствие было тем, что я встретил! Россия! Гостеприимные и любящие люди, сильно отличающиеся от того, что думали я и большинство бразильцев. Вкусная еда, красивые пейзажи, суперэффективная транспортная система, услуги первого мира, очень богатая культура, во всяком случае … Я влюблен в это место. Так что я должен был уйти, но я просто не мог! Россия действительно удивительная и замечательная страна! Конечно, у вас есть свои проблемы, как и все места на планете. Как и все мы! Но они крошечные по сравнению с людьми, которых я встречал здесь. Истории, которые я прожил. И друзей, которых я сделал до конца своей жизни. Честно? Я не знаю, что с этого момента произойдет. Я не знаю, какие будут следующие шаги … Я знаю, что пришел сюда как сторонник. И теперь я чувствую себя частью, пусть даже маленькой, этого фантастического места под названием РОССИЯ! Я пришел с Fan ID, и я хочу остаться с гражданством». (Орфография и пунктуация автора сохр. — Прим.ред.).

Я хочу гражданство! Quero cidadania!

A post shared by Tomer Savoia (@tomersavoia) on Jul 13, 2018 at 2:56pm PDT А ещё недавно он записал свою первую песню, пришел на передачу к Малахову и теперь хочет встретиться с Юрием Дудем!

Как думаешь, Томер останется жить в России?

