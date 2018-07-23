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Бывшая жена и новая возлюбленная Жукова устроили драку в прямом эфире
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Бывшая жена и новая возлюбленная Жукова устроили драку в прямом эфире 

Аргументы Недели 55 минут назад
Певец и композитор, экс-участник группы «Мираж» и звезда 90-х Роман Жуков разводится с женой Еленой. Перед разводом он решил сделать тесты ДНК всем своим шестерым детям. Роман их очень любит, но ему это необходимо.
Роман и Елена встретились в студии «На самом деле». Когда же ведущий пригласил в студию бывшую подругу Елены Жуковой Ольгу Илларионову, которая оказалась любовницей Романа Жукова, Елена захотела уйти из студии. На лестнице супруга артиста повстречала свою бывшую приятельницу и толкнула. Не успокоившись, Жукова позднее вернулась на шоу, чтобы прокричать в камеру, что ее бывшая подруга «тварь», вцепившись ей в волосы. Разнять женщин смогла только охрана.
Кстати, в конце передачи были озвучены результаты ДНК-теста. Отцом всех шестерых детей является Роман Жуков.
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