«Можно я уйду пораньше?» Ошибки в общении с боссом, из-за которых вы рискуете лишиться работы

Отношения на рабочем месте определяют то, насколько приятным будет сотрудничество с данной компанией. От того, насколько удачным станет общение с боссом в рамках профессиональной этики, будет зависеть продолжительность работы на выбранном месте. Эксперты в области рабочих отношений рассказали, о чем лучше не говорить с боссом, если нет желания расставаться с работой.

Сокращенный график

Сотрудник не имеет права уйти пораньше, если он уже доделал всю работу, особенно когда в компании нет гибкого графика. В следующий раз после такой просьбы человека могут завалить новой работой или усомнятся в его профессиональных способностях. Зарплата

При желании получить надбавку к зарплате не нужно просить деньги на определенные нужды, а особенно на новую вещь или развлечения. С таким аргументом начальник как минимум не поймет своего работника. Увольнение

О своем увольнении не стоит шутить, а особенно нельзя постоянно угрожать начальнику уходом с работы. Иногда такое поведение становится настолько раздражительным, что босс может принять решение об увольнении сотрудника. «Я постараюсь»

Этот аргумент для начальника всегда означает, что сотрудник просто будет делать работу для вида, и он не хочет нести ответственность за это. Чтобы получить повышение и быть важным для начальства, следует проявлять активность и не бояться работы. Решения

Прежде чем приступить к выполнению задачи, следует убедиться, что она была правильно понята. Иначе придется оправдываться, что на прошлой работе все делалось иначе, поэтому компания пришла к такому результату. Занятость

Начальник не может следить за всеми работниками, которые действительно заняты или удачно притворяются. Когда руководство просит о дополнительном деле, стоит поинтересоваться, насколько оно важное на данный момент, а не отказывать в работе, ссылаясь на занятость. Методы

Если на новом месте работы существуют свои правила или план рабочих процессов, следует им подчиняться, поскольку они были придуманы не просто так. Если серьезных аргументов против этого нет, то жалобы на новую методику могут указывать для начальства на лень нового работника.]]>