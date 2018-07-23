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«Красота в простоте»: похудевшая Ксения Собчак вышла в свет в футболке и джинсах
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«Красота в простоте»: похудевшая Ксения Собчак вышла в свет в футболке и джинсах 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Телеведущая и общественный деятель Ксения Собчак после бесчисленных слухов о ее беременности опубликовала фотографию с совершенно плоским животом. Светская львица была в непривычном демократичном образе, что очень понравилось публике. Кроме того, Ксения поделилась с подписчиками секретами своего стремительного похудения.
36-летняя Ксения Собчак замужем за актером Максимом Виторганом и воспитывает вместе с ним сына Платона. При этом на протяжении последнего месяца в прессе активно обсуждалась тема второй беременности Ксении в связи с ее свободными нарядами и округлившейся фигурой. Эти пересуды Собчак недавно высмеяла, а на днях пояснила, откуда же взялся живот. Оказывается, Ксения просто набрала лишние килограммы и никак не могла от них избавиться, поэтому была вынуждена носить мешковатые вещи.
На фото в Инстаграме Собчак предстала в непривычном для нее образе обычной девушки: на ней были простые джинсы, белая футболка и кроссовки такого же цвета. После сложных нарядов с рюшами этот образ показался комментаторам в Сети просто глотком свежего воздуха. Поклонники Ксении отметили, что ей очень идет такой незамысловатый стиль. «Худышка! Очень хорошо выглядите, Ксения!» «Ксюша, вам так идет этот образ! Красота в простоте» «После этого фото сплетники отстанут наконец от вашего живота» «Ксюша, какая же вы классная в джинсах! Просто красотка! Пожалуйста, почаще радуйте нас такими нарядами» «Такой стиль вам идет больше, чем бабушкины платья» «Очень круто! Ничего лишнего и совсем девчонка!»
Конечно, многие задались вопросом, как Ксении удалось так кардинально похудеть всего за месяц. Светская львица рассказала, что долго пыталась питаться по советам подруг, но у нее ничего не получалось. «Всю жизнь мои подружки-зожницы повторяли одну и ту же не подходящую мне чушь: обильный завтрак и после 19 ни капли и грамма в рот! Но если я сова, раньше двух ночи я никогда не ложусь, то к 23 примерно я уже готова съесть даже свою руку. И что делать?», — вопрошала Собчак. Она рассказала, что грамотный тренер посоветовал ей не завтракать, а только обедать и ужинать за четыре часа до сна белковой пищей. В итоге такая диета в сочетании с силовыми нагрузками дала свой результат. «И вот я спустя месяц похожа на человека, а не на упитанную свинку», — радостно подытожила Ксения.
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