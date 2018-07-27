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Тест: Знаешь ли ты жесты и знаки водителей на дороге?
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Тест: Знаешь ли ты жесты и знаки водителей на дороге? 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Среди автомобилистов, как и полагается в специфичной профессиональной среде, есть не только свой устоявшийся жаргон, но также язык условных сигналов.
Проверь, понимаешь ли ты их или тебе требуется повышение квалификации?
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