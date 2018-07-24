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Реактивный костюм Железного Человека мощностью 1050 лошадиных сил теперь можно купить в Британии
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Реактивный костюм Железного Человека мощностью 1050 лошадиных сил теперь можно купить в Британии 

TechCult 50 минут назад
Фото: TechCult
Ричард Браунинг основал компанию Gravity всего лишь год назад, но за это время она уже успела стать известным брендом, благодаря созданию костюмов для индивидуальных полетов. Его последнее достижение — костюм Iron man, оснащенный реактивным двигателем мощностью 1050 лошадиных сил. Iron man — далеко не первая попытка создания реактивных летательных аппаратов такого типа. Предшественники Ричарда Браунинга — Ив Росси с его летающим крылом с реактивным двигателем, Фрэнки Запата со своим Flyboard air и Дэвид Майман с реактивным комплектом серии JB.
Общий недостаток данных изделий — низкий уровень безопасности. Даже самый совершенный баллистический парашют будет бессилен в случае падения пилота с высоты выше 30 метров. Как следствие, пилотам приходиться в основном довольствоваться полетами на малых высотах.
Тем не менее Iron man уже в продаже. Комплект можно приобрести в британской розничной сети Salfridges за 447 000 долларов. Учитывая особенности Iron man, предусмотрено обучение на специальном виртуальном тренажере, которое ведет сам Ричард Браунинг. Правда, для этого необходимо стать обладателем пластиковой карты Diners Club и приобрести сам летательный аппарат.
О том, что Iron man — реальность, можно убедиться по видеосюжету на You Tube, где Браунинг демонстрирует его уникальные летные возможности и свое мастерство.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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