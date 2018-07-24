Бузова рассказала, как будет искать мужа

Ольга Бузова в рамках тизера нового реалити-шоу «Замуж за Бузову» рассказала, как будет искать будущего супруга.

В ролике на YouТube рассказывается, что за сердце Бузовой будут биться 15 кандидатов. Причем каждую неделю один из них будет покидать проект. Участники реалити-шоу «от айтишника до миллионера» должны будут пройти испытания деньгами и славой.

По словам Бузовой, она рассчитывает найти себе мужа именно на этой программе.

«Последний шанс выйти замуж. Я хочу мужской ласки, заботы, внимания, хочу безумства, хочу огня, хочу страсти», — рассказала Бузова.

Напомним, Ольга Бузова на фоне успешного выступления сборной России на домашнем чемпионате мира по футболу опубликовала видео, в котором обратилась к Денису Черышеву , заявив о готовности стать его женой.

Главный тренер ФК «Нижний Новгород» Дмитрий Черышев , отец Дениса Черышева, позже оценил шансы Бузовой выйти замуж за его сына.

Сам Денис Черышев опубликовал фотографию со своей 24-летней избранницей Кристиной Кобе.