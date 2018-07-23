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Тест: кто ты из звезд скандального реалити-шоу «Дом-2» — Боня, Бузова, а может, Бородина?
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Тест: кто ты из звезд скандального реалити-шоу «Дом-2» — Боня, Бузова, а может, Бородина? 

WMJ.ru 33 минуты назад
Фото: WMJ.ru
Реалити-шоу «Дом-2» выходит в эфир на протяжении целых 14 лет! Чего только за эти годы не было: громкие скандалы, пышные свадьбы, рождение детей…
Проект смотрят миллионы зрителей и столько же относятся к нему, мягко говоря, негативно, но так или иначе равнодушных к телестройке нет. За все время существования шоу его участниками становились сотни людей, но лишь некоторым из них удалось стать по-настоящему знаменитыми, например Ольге Бузовой и Виктории Боне. WMJ.ru подготовил увлекательный тест, пройдя который узнаешь, кто ты из самых ярких звезд «Дома-2»!
К слову, угадать звезду по скандальной выходке можешь здесь, а узнать, на какую знаменитую красотку ты похожа, здесь!
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Фото:Getty Images, East News, Instagram, Екатерина Ширинкина / WMJ.ru
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