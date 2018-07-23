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Тест: кто ты в глазах продавца магазина косметики?
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Тест: кто ты в глазах продавца магазина косметики? 

WMJ.ru 33 минуты назад
Фото: WMJ.ru
Мы зачастую относимся к продавцам-консультантам немного снисходительно, в то время они мнят себя хозяйками магазина. Скорее пройди наш тест и узнаешь, кто ты в их глазах: перспективный клиент или витринный покупатель?
Стоит только зайти в магазин косметики, как тут же чувствуешь на себе пристальный взгляд продавца-консультанта, который неустанное следует за тобой по пятам. Он внимательно следит за каждым продуктом, к которому тянется твоя рука, и оценивает каждую мелочь в твоей внешности. Редакция WMJ.ru решила рассказать тебе, какие мысли скрываются за этим пристальным взглядом, когда он направлен конкретно на тебя.
Пройди наш тест и узнаешь, кто ты в глазах продавца магазина косметики. Результат тебя точно удивит!
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Текст: Дарья Гавриленко
Фото: Shutterstock
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