Нумеролог — о романе Тодоренко и Топалова: «Регина очень сильно влюбилась»

Вот уж кто точно умеет удивлять, так это парочка, о которой сейчас пойдет речь. Регина Влад долго скрывали свой роман от поклонников, которые до сих пор до конца не верят, что за всем этим стоит не пиар, а искренние чувства.

О романе Влада Топалова и экс-ведущей тревел-шоу «Орел и решка» Регины Тодоренко заговорили еще несколько месяцев назад. Но тогда пара никак не комментировала свои отношения. Сейчас же, видимо, Влад и Регина решили, что пришло время рассекретить свой роман. В Instagram влюбленных стали появляться совместные фото и видео, хотя до этого пара долго старалась сохранять интригу. А теперь экс-ведущая программы «Орел и решка» открыто заявляет, что «по уши влюбилась», чему очень рада, так как чувство новое и ранее неведомое. Все, что было до встречи с Владом, немного напоминало детство, а сейчас ее переполняет зрелое, теплое чувство защищенности и покоя, желание семьи и «своего гнездышка».

Редакция WMJ.ru решила не оставлять без внимания эту пару и заглянуть в ее будущее. Хочется верить, что им уготовано бесконечное счастье, но что скажет нумеролог?

Новость об отношениях Влада и Регины вызвала бурю эмоций у поклонников. Давайте попробуем проанализировать эти новые обстоятельства с точки зрения нумерологии.

Первое, что бросается в глаза, — это, конечно, общее восприятие: 111/111. Поверьте моему опыту, общее восприятие — это очень важно для комфорта пары. Тот самый случай, когда мы говорим: «Это мой человек». Вполне вероятно, что это могло стать решающим фактором для зарождения отношений. В их паре особое чувство близости.

Энергетическая зависимость — 22/2. Регина, так же как и ее коллега Настя Ивлеева, влюбилась. Причем сильно. Нельзя сказать, что Влад полюбил меньше. Он требователен, очень нуждается в отношениях, и найти идеал женщины для него было особенно сложно. Однако Регина не просто влюбилась, простите за фамильярность, — втюрилась. Энергетическая зависимость у таких женщин, как она, — это особый случай. Сейчас она, скорее всего, вообще не думает о последствиях.

Влад хитрый, гибкий, способен на обман, особенно если давить. Регина доверчива, причем верит каждому слову. Часто такие пары наиболее счастливые: она верит и доверяет каждому слову, не стремится перепроверить информацию, не видит обмана. Однако эти же показатели в матрицах («логика» — 55/пуст) будут говорить о том, что Регина часто допускает ошибки, бывает прозорлива, а Влада это очень раздражает в людях. К тому же он бывает депрессивен (логика 55 + интерес 3). В то время как Регина непосредственна и жизнерадостна, поэтому сможет его поддержать, станет его интеллектуальным донором.

Меня, как профессионала, беспокоит момент его возможных зависимостей и перегруженного сектора логики (логика 55), который может отразиться на здоровье психики. К тому же Влад зациклен на чистоте и требователен в хозяйстве, Регина — нет. И хотя они не из тех, кто будет убирать дом своими руками, взгляды на ведение хозяйства могут быть кардинально разными.

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Текст: Ольга Бехтольт

Фото: Instagram