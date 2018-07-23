Много ли на селе мужчин и молодёжи?

Есть ли итоги Переписи-2016 в сельском хозяйстве? Интересно, кого там больше, мужчин или женщин, молодых или пенсионеров?

М. Рогаткина, Цильна

В сельхозорганизациях (без подсобных предприятий) насчитывалось 9522 работника. Из них: 92% постоянных работников и 8% временных и сезонных. Среди постоянно занятых работников (без микропредприятий и подсобных предприятий) мужчины составили 62% или 4384 человека. Возраст большинства из них от 30 до 59 лет — 3575 человек. Постоянно работающие женщины составили 38% или 2727 человек. В возрасте от 30 до 54 лет 2092 женщины. Молодёжь до 30 лет — всего 781 человек. И работники пенсионного возраста — 9,3% или 663 человека.

Отвечает начальник отдела статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды Ульяновскстата Лидия Иевлева:

— Ульяновскстатом уже опубликованы два тома итогов переписи-2016 — об объектах переписи, трудовых и земельных ресурсах сельского хозяйства региона (uln.gks.ru). В области в период проведения переписи осуществляли сельскохозяйственную деятельность 281 организация (в том числе 88 малых и 121 микропредприятие), 389 крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ), 304 индивидуальных предпринимателя, более 215 тысяч личных подсобных (ЛПХ), 375 некоммерческих садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан.

В сельхозорганизациях (без подсобных предприятий) насчитывалось 9522 работника. Из них: 92% постоянных работников и 8% временных и сезонных. Среди постоянно занятых работников (без микропредприятий и подсобных предприятий) мужчины составили 62% или 4384 человека. Возраст большинства из них от 30 до 59 лет — 3575 человек. Постоянно работающие женщины составили 38% или 2727 человек. В возрасте от 30 до 54 лет 2092 женщины. Молодёжь до 30 лет — всего 781 человек. И работники пенсионного возраста — 9,3% или 663 человека.