Кайли Дженнер и Трэвис Скотт вместе?

Если раньше Кайли Дженнер (Kylie) и Трэвис Скотт (Travis) не афишировали свои отношения, то сейчас парочка стала самой обсуждаемой в СМИ. Возросшей популярности поспособствовали их совместные съемки и появления на светских мероприятиях. Пара не раз признавалась, что они стараются поддерживать друг друга, а общий ребенок их объединяет.

После того как звезды стали молодыми родителями, Трэвис все чаще начал навещать Кайли и делиться милыми совместными фотографиями. Они даже успели сняться вместе для обложки GQ и дали личное интервью. А сегодня рэпер выложил милую фотографию в, на которой они с Кайли обнимаются. Неужели рождение дочки помогло паре осознать ошибки и возродить доверительные отношения? Сейчас артисты выглядят очень счастливыми. Видимо, Кайли удалось простить своего возлюбленного.