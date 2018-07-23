Пожилая супруга Гогена Солнцева поразила фигурой в купальнике

Гоген Солнцев , участник «Дома-2» и супруг 63-летней Екатерины Терешкович, в очередной раз удивил поклонников. В своем микроблоге Солнцев выложил фото, на котором он и его жена нежатся на берегу реки.

«Самая дорогая… Самая идеальная… Катя, спасибо, что ты есть!» — так подписал снимок шоумен.

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Примечательно, что на фотографии сам Гоген позирует одетым, тогда как Екатерина — в купальнике. Это дало возможность поклонникам оценить фигуру Терешкович (по разным источникам, ей дают от 63 до 70 лет). Комментаторы были приятно поражены.

«Реально фигура офигенная», «Очень хорош выглядит, лицо бы подтянуть и будет вообще огонь», «Любой молодой девушке фору даст», «Руки подтянуты, кожа не висит, отличная фигура», — удивляются фолловеры Солнцева. Некоторых смутил разве что старомодный купальник Екатерины: «Что за бикини из бабкиного сундука?».

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И, конечно, некоторые обратили внимание на моральную подоплеку таких фотографий. «О каком счастье и гармонии Вы говорите!? Это больная психика и пошлятина, извините, не уподобляйтесь пиару и шоу бизнесу!» — возмущен один из пользователей.

Совсем недавно Гоген Солнцев заинтриговал публику, выложив в «Инстаграм» фотографию себя в компании супруги и неизвестного младенца в коляске. «Катя сделала мне невероятный подарок, но нужно немного подождать», — загадочно написал молодой человек. Большинство комментаторов сошлись во мнении, что Солнцевы будут нянчить ребенка от суррогатной матери. Верно это или нет, станет известно в ближайшем будущем.