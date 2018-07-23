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Звезда шоу «Дом‐2» показал фигуру жены‐пенсионерки
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Звезда шоу «Дом‐2» показал фигуру жены‐пенсионерки 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: Экспресс-газета
Шоумен Солнцев в соцсети Instagram показал фигуру своей пожилой супруги. Поклонники отреагировали неоднозначно.
Экс-участник «Дома-2» 37-летний Гоген Солнцев поделился новым снимком со своей 63-летней женой, сообщили «Дни.ру». На кадре запечатлены отдыхающие у водоема супруги. Шоумен нежно приобнял немолодую возлюбленную Екатерину Терешкович, лежащую в открытом розовом купальнике.
К посту знаменитость написал: «Самая дорогая, самая идеальная. Катя, спасибо что ты есть!».
Озадаченные пользователи оставляли свои комментарии к публикации. «У вас красивая жена, фигура отпад», «Какая фигура? Довел бабку до анорексии и любуется», «Катюша такая светлая женщина, Гоген такой храбрый и открытый», «Живите на радость для себя и на зависть всем», «Реально у вашей жены фигура отличная, руки подтянуты, фору любой 40-ей даст!», «Высохшее старое тело, какое оно классное. Народ вы чё?», «Оставь в покое бабку!», «Мне нравится Катя. Все ботоксом качаются, а она принимает и её принимают такая какая она есть», — оставили свои отзывы поклонники.
После свадебного путешествия пара все равно продолжает отдых. Свадьба Солнцева с Терешкович состоялась весной. До этого они встречались четыре года.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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