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Смотри первый фотоотчет! Егор Крид прокачал Парк Горького
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Смотри первый фотоотчет! Егор Крид прокачал Парк Горького 

Popcake.tv 43 минуты назад
Фото: Popcake.tv
Сегодня в рамках «KFC Батл» Егор Крид стал главным хедалйнером фейста. Большой репортаж уже скоро на канале Popcake.tv. Пока смотри наш полный фотоотчёт от нашей Кати Крапивнер:;;
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