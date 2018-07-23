«Мне сбежать никуда не хочется»: Иван Ургант откровенно признался в любви к Родине

Популярный отечественный шоумен Иван Ургант , который славится в народе своим чувством юмора, впервые серьезно высказался о родной стране. Мужчина сообщил в одном из интервью, что не планирует покидать Россию, ведь любовь к ней и ее жителям у него самая настоящая.

Еще недавно по сети настойчиво ходили слухи о скорой эмиграции Ивана Урганта в Израиль. Но не успели поклонники телеведущего по-настоящему испугаться, как он опроверг все домыслы, заявив, что просто уехал на время — погостить у родственников и навестить могилы близких. Казалось бы, самое время недоброжелателям найти новый повод для сплетен, но слухи о планах Урганта покинуть Россию продолжали заполнять собой популярные звездные паблики в социальных сетях. Сам Иван довольно спокойно реагирует на подобные новости, но его знаменитая бабушка была очень огорчена, что и побудило мужчину снова высказаться о своих видах на жительство.

«Мне сбежать никуда не хочется. Мне страна подарила самое главное — ноги. Поэтому ничего проще, чем взять и на этих ногах, приделав к ним кабаньи копыта, перейти границу РФ, нет. Понимаете, я очень люблю эту страну. У меня есть вопросы к государству. А к стране у меня вопросов нет. Я ее люблю: людей, русский язык, культуру. Я вырос в этой культуре. Люблю русскую литературу, музыку, искусство. Я даже березы люблю», — откровенно признался шоумен в одном из недавних интервью. Громкие слова артиста тут же процитировали в социальных сетях, побудив общественность на ответную нежность к своему харизматичному кумиру.