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«Мне сбежать никуда не хочется»: Иван Ургант откровенно признался в любви к Родине
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«Мне сбежать никуда не хочется»: Иван Ургант откровенно признался в любви к Родине 

Eva.ru 34 минуты назад
Фото: Eva.ru
Популярный отечественный шоумен Иван Ургант, который славится в народе своим чувством юмора, впервые серьезно высказался о родной стране. Мужчина сообщил в одном из интервью, что не планирует покидать Россию, ведь любовь к ней и ее жителям у него самая настоящая.
Еще недавно по сети настойчиво ходили слухи о скорой эмиграции Ивана Урганта в Израиль. Но не успели поклонники телеведущего по-настоящему испугаться, как он опроверг все домыслы, заявив, что просто уехал на время — погостить у родственников и навестить могилы близких. Казалось бы, самое время недоброжелателям найти новый повод для сплетен, но слухи о планах Урганта покинуть Россию продолжали заполнять собой популярные звездные паблики в социальных сетях. Сам Иван довольно спокойно реагирует на подобные новости, но его знаменитая бабушка была очень огорчена, что и побудило мужчину снова высказаться о своих видах на жительство.
«Мне сбежать никуда не хочется. Мне страна подарила самое главное — ноги. Поэтому ничего проще, чем взять и на этих ногах, приделав к ним кабаньи копыта, перейти границу РФ, нет. Понимаете, я очень люблю эту страну. У меня есть вопросы к государству. А к стране у меня вопросов нет. Я ее люблю: людей, русский язык, культуру. Я вырос в этой культуре. Люблю русскую литературу, музыку, искусство. Я даже березы люблю», — откровенно признался шоумен в одном из недавних интервью. Громкие слова артиста тут же процитировали в социальных сетях, побудив общественность на ответную нежность к своему харизматичному кумиру.
«Ваня, а мы-то тебя как любим!» «Самый обаятельных мужчина на нашем телевидении! Это счастье, что он никуда не уедет» «Ургант, ты крут! Но почему только березы? Чем тебе сосны не угодили?» «И мы тебя любим, Ванечка!» К слову, в патриотичности Ивана Урганта едва ли можно усомниться, ведь шоумен первым в стране открыто выступил в поддержку нашей сборной на Чемпионате мира 2018. Артист предложил не просто поверить в российских футболистов, но и поддержать их с помощью усов, сделав таким образом комплимент главному тренеру команды — Станиславу Черчесову. Задумка телеведущего удалась на славу и в России впервые увидели великолепную игру своих спортсменов. Как знать, может «Усы надежды» и правда сработали.
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