Моника Левински. Как сложилась жизнь «самой униженной женщины Америки»

В 1998 году Моника Левински стала одной из самых обсуждаемых женщин в мире — вряд ли она желала этого. Скандал, разгоревшийся после того, как отношения юной стажерки с президентом США стали известны всем, сломал ее жизнь и карьеру. О том, с каким «багажом» Левински подошла к своему 45-летию — в материале Teleprogramma.pro. У него были власть и сила… Моника Левински. Источник: Globallookpress.com Моника Сэмилл Левински родилась 23 июля 1973 года в обеспеченной семье. Когда девочка была подростком, ее родители развелись — как вспоминала Моника, это событие сильно отразилось на ней, она стала неуверенной в себе, замкнулась, начала сильно переживать из-за лишнего веса — впоследствии, после скандальной истории с президентом США, последнее станет для нее еще более серьезной проблемой, пресса даже будет писать, что она страдает булимией.

После школы Моника поступила в колледж, где изучала психологию. Потом скажут, что выбор профессии был обусловлен желанием побороть собственные комплексы, и, по воспоминаниям знакомых, девушке это удалось. Она стала более яркой, раскованной, общительной, на нее начали обращать внимание мужчины. Как писала американская пресса, девушка обычно влюблялась в мужчин старше себя — видимо, чтобы компенсировать нехватку отцовского внимания.

В 1996 году Левински попала на практику в Белый дом — по слухам, помогли знакомства отца. Там-то на юную стажерку и обратил внимание президент Билл Клинтон . Впоследствии об этом странном и скандальном «романе» напишут многое. Одни будут утверждать, что девушка делала все, чтобы соблазнить президента и надеялась использовать их отношения в корыстных целях. Другие назовут ее невинной жертвой, действительно влюбившейся и серьезно поплатившейся за свои чувства. «Я поняла, насколько сильны были различия между мной и Клинтоном. У него была власть и сила, а я была лишь стажером», — скажет много лет спустя сама Моника.

Юная практикантка Моника Левински и президент США Билл Клинтон. Источник: Globallookpress.com Билл Клинтон и Моника Левински: скандал шаг за шагом Гром над головой американского президента разразился в начале 1998 года, когда журналистам попалась информация, что Билл Клинтон имел интимную связь со стажеркой, которой было чуть за 20 и которая годилась ему в дочери. А дальше пресса начала активно раскапывать подробности и додумывать «жареные факты» — как, где, когда. Одновременно разгорался другой сексуальный скандал с участием президента: экс-сотрудница администрации штата Арканзас Пола Джонс заявила, что несколько лет назад Клинтон (тогда губернатор штата) домогался ее. Она подала иск в суд, адвокаты женщины стали разыскивать других возможных пострадавших, так что история с Левински всплыла в нужное время в нужном месте.

Билл Клинтон заявил, что никогда не имел сексуальных отношений «с этой женщиной», имея в виду Монику, а его жена Хиллари назвала разгорающийся скандал частью заговора против ее верного семейным ценностям супруга. Сама Левински под присягой тоже заявила, что связи у них не было. Но раскрученный маховик было уже не остановить.

Доказательства связи — записи телефонных разговоров — обнаружились у подруги Моники, которая тоже работала в Белом доме и Пентагоне , Моника делилась с ней по телефону своими сердечными тайнами. Лишь когда Левински пообещали неприкосновенность, она дала новые показания, в корне противоречащие предыдущим.

Моника Левински на выходе из суда, 1998 г. Источник: Globallookpress.com В июле 1998 года весь мир узнал про знаменитое запятнанное синее платье девушки, на котором сохранились «следы преступления». А ведь с момента их разрыва прошло уже более двух лет! Странно? Но, как заявила Левински, она специально не отдавала платье в чистку — по совету все той же подруги. Ну а дальше последовало признание Билла, что все действительно было.

Связь с юной стажеркой президент назвал «недолжной», или, согласно другим переводам с английского, «неподобающей», после чего был обвинен в лжесвидетельствовании. Далее начались бурные выяснения, считать ли связь Билла Клинтона и Моники Левински сексуальными отношениями в том аспекте, в котором они фигурировали в деле Полы Джонс. Но для широкой публики это уже было не так уж важно.

Застигнутая папарацци Моника Левински, 1998 г. Источник: Globallookpress.com Моника Левински сейчас и синее платье в шкафу Для Клинтона все чуть не закончилось импичментом, а для Левински начались дни, месяцы, годы позора. Потом она скажет, что время расследования инцидента и последовавшие за ним месяцы были ужаснейшим в ее жизни стрессом. «На всей планете не было человека, более раздавленного и уничтоженного», — вспомнит Левински в одном из своих интервью годы спустя.

Случившееся поставило крест на ее карьере и личной жизни. Ее преследовали журналисты и папарацци, травили в Интернете, на улице сверлили осуждающими взглядами. Женщине потребовались десятки (по некоторым данным сотни) часов сеансов психотерапии. Одно время мать не отходила от нее ни на шаг и дежурила около ее кровати по ночам, боясь, что дочь от отчаяния покончит с собой.

больше по теме

Как пройти в Овальный кабинет? Самые яркие президенты в истории ГолливудаВ 1999 году Левински выпустила автобиографическую книгу «История Моники» — в качестве гонорара фигурировала сумма семь миллионов долларов, говорили, что еще пару миллионов в те годы она заработала на интервью. Левински пыталась заниматься собственным бизнесом — до 2004 года она «выпускала» сумки, но он не пошел. Одновременно женщина столкнулась с серьезной проблемой лишнего веса и отъелась почти до ста килограммов — стресс она заедала выпечкой и сладостями. В 2001 году, после выхода документального фильма «Моника в черном и белом», когда на нее повесили очередное обидное и пошлое клеймо, ей стало еще больнее. «У нас с президентом были отношения, любовный роман», — с горечью скажет Левински на пресс-конференции, но над ней только посмеются.

Потом она решила уехать учиться в Великобританию — в 2006 году Моника Левински закончила Лондонскую школу экономики, получила степень магистра социальной психологии. Она надеялась, что это станет для нее пропуском в новую жизнь. Одно время даже хотела остаться в Великобритании, где люди ей казались гораздо доброжелательней, но потом решила вернуться обратно в США. Пыталась устроиться на работу, ходила по многочисленным собеседованиям, где женщине в лучшем случае тактично говорили что из-за ее «истории» она не подходит. Иногда ее приглашали в стартапы.

Моника Левински на «Оскаре-2018». Источник: Globallookpress.com Моника Левински смирилась с тем, что ее вряд ли когда-то оставят в покое. Она не стала затворницей и нашла в себе силы жить дальше, смогла, согласно ее же собственным словам, «запихнуть синее платье в глухой шкаф и жить дальше». Как недавно призналась женщина, это было бы невозможно без поддержки близких друзей и родных, помощи специалистов-психотерапевтов, силы духа и чувства юмора. «Черного юмора», — уточняет Левински. А с юмором у нее сегодня все в порядке. На вечеринке в честь последнего «Оскара» экс-стажерка Белого дома блистала в шикарном платье. Синем.