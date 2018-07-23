Сергей Шнуров и Оксана Акиньшина вызвали ажиотаж совместным селфи

Лидер группы «Ленинград» певец Сергей Шнуров и актриса Оксана Акиньшина навели переполох в соцсетях и прессе, опубликовав селфи в обнимку. Многие люди посчитали, что это намек на возрождение их союза, который в прошлом продержался пять лет. Сами звезды при этом пока никак не прокомментировали свои нынешние отношения.

45-летний скандальный артист Сергей Шнуров уже почти два месяца официально холост. Мужчина сообщил о разводе с супругой Матильдой Шнуровой после восьми лет брака в конце мая. В Сети считали влюбленных идеальной парой и были ошарашены такой новостью. На днях в Инстаграмах Шнурова и его бывшей девушки, 31-летней актрисы Оксаны Акиньшиной, появилось одинаковое совместное селфи. Оксана прильнула к плечу некогда любимого мужчины и оба они радостно улыбаются. Напомним, Шнуров и Акиньшина были парой 5 лет, их отношения начались, когда Оксане было всего 15 лет. Позже дороги влюбленных разошлись. Шнуров создал семью с Матильдой, Оксана успела выйти замуж, развестись и снова связать себя узами брака уже с другим мужчиной, продюсером Арчилом Геловани

И вот совместное фото всколыхнуло память общественности о громком романе Акиньшиной и Шнурова, и люди принялись гадать, что же теперь происходит между ними. «Вот это да! Снова роман?» «Взялись за старое? Интересненько» «Классно смотритесь! И глаза светятся у обоих» «Оксана, беги! Не будет тебе с ним счастья» «Да перестаньте! Они просто дружат и решили сделать фото на память»

Стоит отметить, что Сергею Шнурову и Матильде, видимо, удалось расстаться по-хорошему. Вскоре после объявления о разводе женщина даже просила общественность не обижать ее бывшего мужа, потому что «он нежный и ранимый». Что стало причиной расставания одной из самых крепких пар шоу-бизнеса, достоверно неизвестно. Сначала ходили слухи, что Шнуров изменял жене, а после появилась информация, что, напротив, Матильда оказалась неверна певцу.