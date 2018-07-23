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Супруги смогут писать одно завещание на двоих
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Супруги смогут писать одно завещание на двоих 

Хабаровский край сегодня 37 минут назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Семейные пары смогут составлять совместные завещания, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на официальный портал правовой информации. Федеральный закон подписал Президент России Владимир Путин.
Супруги в таком документе смогут завещать свое общее имущество и имущество каждого из них любым лицам и любым образом определить доли наследников. Завещание утрачивает силу при разводе или в случае признания брака недействительным как до, так и после смерти одного из супругов.
Закон также предусматривает возможность составлять наследственные договоры — соглашение о будущем наследстве между возможными наследодателем и наследниками. Договор может заключаться с любым лицом, а его условия будут определять порядок перехода прав на имущество наследодателя.
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