Супруги смогут писать одно завещание на двоих

Семейные пары смогут составлять совместные завещания, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на официальный портал правовой информации. Федеральный закон подписал Президент России Владимир Путин

Супруги в таком документе смогут завещать свое общее имущество и имущество каждого из них любым лицам и любым образом определить доли наследников. Завещание утрачивает силу при разводе или в случае признания брака недействительным как до, так и после смерти одного из супругов.

Закон также предусматривает возможность составлять наследственные договоры — соглашение о будущем наследстве между возможными наследодателем и наследниками. Договор может заключаться с любым лицом, а его условия будут определять порядок перехода прав на имущество наследодателя.