Две сибирячки поделили короны конкурса для талантливых беременных Новосибирска

22 июля в Новосибирске прошёл конкурс «Леди в интересном положении» — в ДК имени Горького выбирали самых творческих участниц среди беременных.

В шоу для беременных участвовало 14 сибирячек в возрасте от 25 до 39 лет.

«Самый маленький срок [беременности] наших участниц — три месяца, самый большой — почти девять. Одна девочка ждёт двойню. В финале участницы должны были сделать платье, шляпу или какой-то арт-объект своими руками из максимального количества ненужных вещей, например, мусорных пакетов, туалетной бумаги им т.д.

И в этом году у нас введено два равнозначных первых места: одно — по мнению жюри, другое — по мнению самих участниц.

Как правило, всегда все не согласны с мнением жюри», — рассказала организатор конкурса Елена Трошкина.

В конкурсе «Леди в интересном положении» участницы демонстрировали таланты в разных сферах: готовили, рисовали, шили, создавали букеты цветов, танцевали.

Победили на конкурсе по мнению участниц 33-летняя Лилия Фёдорова , а по мнению жюри — 34-летняя Виктория Сунко.

Победительницы получили главный приз — короны ручной работы, а также различные подарки от партнеров мероприятия.

В 2017 году в конкурсе «Леди в интересном положении» победителем была всего одна участница — женщина на 8-м месяце беременности.