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Две сибирячки поделили короны конкурса для талантливых беременных Новосибирска
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Две сибирячки поделили короны конкурса для талантливых беременных Новосибирска 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
22 июля в Новосибирске прошёл конкурс «Леди в интересном положении» — в ДК имени Горького выбирали самых творческих участниц среди беременных.
В шоу для беременных участвовало 14 сибирячек в возрасте от 25 до 39 лет.
«Самый маленький срок [беременности] наших участниц — три месяца, самый большой — почти девять. Одна девочка ждёт двойню. В финале участницы должны были сделать платье, шляпу или какой-то арт-объект своими руками из максимального количества ненужных вещей, например, мусорных пакетов, туалетной бумаги им т.д.
И в этом году у нас введено два равнозначных первых места: одно — по мнению жюри, другое — по мнению самих участниц.
Как правило, всегда все не согласны с мнением жюри», — рассказала организатор конкурса Елена Трошкина.
В конкурсе «Леди в интересном положении» участницы демонстрировали таланты в разных сферах: готовили, рисовали, шили, создавали букеты цветов, танцевали.
Победили на конкурсе по мнению участниц 33-летняя Лилия Фёдорова, а по мнению жюри — 34-летняя Виктория Сунко.
Победительницы получили главный приз — короны ручной работы, а также различные подарки от партнеров мероприятия.
В 2017 году в конкурсе «Леди в интересном положении» победителем была всего одна участница — женщина на 8-м месяце беременности.
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