Американку уволили за обещание избить кормящих матерей

Американку уволили за агрессивное и анти-социальное поведение. Как сообщает «Лента» жительница США Карли Кларк очень плохо относилась к практике кормления детей в публичных местах и решила выразить своё недовольство на своей странице в социальной сети Facebook.

В опубликованном сообщении Кларк заявила, что если в следующий раз она увидит, как кто-то «достанет грудь» в присутствии её ребёнка, то эта женщина сразу «получит синяк под глазом».

«И уберите младенца, потому что я ударю и его тоже», — добавила девушка.

Вскоре запись была удалена, но было уже поздно: слова Карли мгновенно привлекли внимание американской общественности.

Многие матери были оскорблены словами Кларк и написали сотни гневных комментариев.

Женщина попыталась оправдаться, однако большого успеха это не возымело. В результате Карли Кларк даже уволили из зоомагазина, в котором она работала. Работодатель заявил, что не терпит агрессию.

Читайте также: Индия борется с запретом прилюдного кормления грудью

Фото: pixabay.com