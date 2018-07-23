Ещё
Американку уволили за обещание избить кормящих матерей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Американку уволили за обещание избить кормящих матерей 

Аист на крыше 1 час назад
Фото: Аист на крыше
Американку уволили за агрессивное и анти-социальное поведение. Как сообщает «Лента» жительница США Карли Кларк очень плохо относилась к практике кормления детей в публичных местах и решила выразить своё недовольство на своей странице в социальной сети Facebook.
В опубликованном сообщении Кларк заявила, что если в следующий раз она увидит, как кто-то «достанет грудь» в присутствии её ребёнка, то эта женщина сразу «получит синяк под глазом».
«И уберите младенца, потому что я ударю и его тоже», — добавила девушка.
Вскоре запись была удалена, но было уже поздно: слова Карли мгновенно привлекли внимание американской общественности.
Многие матери были оскорблены словами Кларк и написали сотни гневных комментариев.
Женщина попыталась оправдаться, однако большого успеха это не возымело. В результате Карли Кларк даже уволили из зоомагазина, в котором она работала. Работодатель заявил, что не терпит агрессию.
Читайте также: Индия борется с запретом прилюдного кормления грудью
Фото: pixabay.com
Аист на крыше: последние новости
Оксана Охлобыстина – многодетная мама, ребро Ивана Лобода назвала дочь Тильдой Британка родила в туалете, не зная о беременности
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не ноги, а сказка»: Рудковская показала себя на пляже103
«Бабушка уже не та»: Ревва показал старую Вайкуле31
«Промучилась 10 лет, изменять боялась»36
Меньшова похвасталась фигурой в юности20
Фото Дженнифер Лопес разочаровали поклонников8
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
02:01
Потерявшая 20 кг Варнава отказывалась принимать себя
Звёзды Другое
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:59
Бузова страдает от ночных кошмаров
Звёзды
04:34
Тодоренко и Топалов подтвердили свой роман
Звёзды
10:16
Секреты бодибилдеров, которые они хотят скрыть
Здоровье
01:00
Боярская поделилась редким семейным фото
Звёзды
10:14
Звезды, которые постоянно вступают в брак
Звёзды
03:43
Звезды, засудившие журналы за фотошоп
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение