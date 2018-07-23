Британка родила в туалете, не зная о беременности

21-летняя англичанка Бет Бэмфорд родила прямо у себя дома во время ночного похода в туалет, сообщает «Bagnet».

Как рассказала Бет, всё это время она даже не подозревала о том, что беременна: у девушки регулярно случались менструации, а большой живот она считала лишь последствием набора лишнего веса.

При этом за время беременности девушка несколько раз появлялась у врача из-за неважного самочувствия, но даже он не заподозрил очевидный диагноз и решил, что Бет подхватила вирус.

В итоге девушка неожиданно родила парней-близнецов. Оба мальчика появились на свет совершенно здоровыми, даже несмотря на то, что их мать не соблюдала все положенные беременным рекомендации.

Кстати говоря, ни врачи, ни муж сперва не поверили Бет, что она не знала о беременности, что очень её обидело.