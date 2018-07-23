Многодетная «девственница» Тори Спеллинг

Если вспомнить 90-е годы прошлого века, то наверняка главным телепродуктом того времени, настоящим символом эпохи многие из нас назовут сериал «Беверли-Хиллз, 90210». Эта мыльная опера о жизни американской золотой молодежи стала путёвкой в жизнь для нашей сегодняшней героини. Одну из самых ярких ролей в этом телесериале, «вечную девственницу» Донну Мартин, сыграла Тори Спеллинг — удивительно многогранная женщина. Актриса, успешный писатель и многодетная мама.

Виктория Дейви Спеллинг появилась на свет в семье преуспевающего американского телепродюсера Аарона Спеллинга и журналистки Кэнди Спеллинг. Детство девочки прошло в достатке, однако материнской любви Тори была практически лишена: если Аарон души не чаял в своей дочери, то Кэнди относилась к ней очень холодно. Надо сказать, что даже сейчас, после смерти Аарона Спеллинга, понимание между матерью и дочерью не появилось. «У нас очень сложные отношения. И за один день ничего не изменится. Нужно работать над этим», — упоминает в одном из своих интервью Тори.

Начать карьеру актрисы юной Тори, конечно, помогли связи отца. Уже с восьмилетнего возраста личико девочки мелькало в многочисленных сериалах и ситкомах американского телевидения. Настоящий звёздный час для Спеллинг наступил во время съёмок в «Беверли-Хиллз, 90210». Сыграв Донну Мартин, наивную девочку из консервативной семьи, Тори буквально влюбила в себя всё население Соединённых Штатов. Стоит отметить, что Спеллинг также одна из немногих актрис, участвовавших во всех 10 сезонах культового сериала.

После закрытия проекта Тори с переменным успехом пробовала себя в кино, однако новый виток популярности ей принесли не фильмы, а книги. В середине 2000-х Спеллинг открыла в себе талант литератора, и уже три ее книги стали бестселлером в США. Все эти книги автобиографические и написаны легким и изящным языком. Одна из книг — «Mommywood» — вышла в 2009 году и посвящена опыту материнства.

С раннего детства Тори тяготилась своей внешностью, считала себя некрасивой, но это не мешало ей успешно устраивать личную жизнь. Первым мужем актрисы в 2004 году стал коллега по Голливуду Чарли Шейниан. Этот брак продлился всего 15 месяцев. Причиной развода стало новое увлечение Тори — на съёмках она сблизилась с актёром Дином МакДермоттом . Чувства между молодыми людьми оказались настолько сильными, что и Тори, и Дин решились разойтись со своими супругами ради совместного брака.

Спеллинг и МакДермотт живут совместно уже более 12 лет, и за этот период у актёров появилось на свет пятеро детей: сын Лиам Аарон МакДермотт (2007 г.р.), дочери Стелла Дорин МакДермотт (2008 г.р.) и Хэтти Маргарет МакДермотт (2011 г.р.) и ещё два сына — Финн Дейви МакДермотт (2012 г.р.) и Бо Дин МакДермотт (2017 г.р.). С недавним рождением малыша Бо связан, наверное, самый драматичный момент в семейной жизни звёздной пары.

Тори призналась в интервью, что появление малыша спасло их брак с Дином. Дело в том, что незадолго до этого в СМИ активно обсуждался грядущий развод по причине измены МакДермотта. Супругам пришлось обратиться к специалистам-психологам, чтобы начать жизнь с чистого листа. «Многие люди призывали меня развестись, но я сказала, что люблю этого человека, поэтому, если есть способ решить проблему, хочу попробовать сделать это», — признаётся Тори. Именно малыш Бо стал символом нового этапа семейной жизни. «Мы бесконечно любим нашего малыша Бо. Это подарок небес, его братья и сестры тоже очень рады. Мы невероятно благодарны за такую прекрасную и здоровую семью», — поделились своей радостью примирившиеся супруги.

По меркам Голливуда, Тори Спеллинг — настоящая мать-героиня, своего рода эталон материнства. Ведь редкая медиаперсона может похвастаться таким количеством ребятишек. Одна из книг Тори, называющаяся «Mommywood», как раз представляет собой пособие по воспитанию детей для звёздных мамочек. Многие суперзвёзды мирового кино знакомятся с премудростями материнства как раз по книге Тори.

Сейчас Тори Спеллинг уже приостановила свою кинокарьеру, чтобы посвятить себя семье. И собственным примером доказала, что и в звёздном голливудском мире возможно счастливое многодетное материнство. «Я благодарю Бога за счастливую и здоровую семью» — эти слова недвусмысленно дают понять, что для Тори главное в жизни.