Как мы поддерживаем друг друга в материнстве и что из этого выходит

О том, что материнство не зефир в шоколаде, заговорили сравнительно недавно. Сейчас всё чаще можно встретить откровенные и порой даже жуткие истории о том, что материнство выматывает, не приносит радости, усложняет жизнь и т.д. Да и чего далеко ходить, я и сама хлебнула со своими двумя детьми многих прелестей современного родительства: недосыпы, раздражение, усталость, социальная изоляция, непонимание и даже агрессия окружающих. И в связи с этим всё чаще мамы задумываются о том, как поддерживать себя и таких же уставших мам. Потому что осознание тягот нисколько эти тяготы не умаляет, дети никуда не деваются, и о них по-прежнему нужно заботиться. А ещё хочется хоть иногда улыбаться им, испытывать любовь, получать немного удовольствия от «детной» жизни и вообще не чувствовать себя изгоями в мире людей.

Зачем поддерживать матерей?

Часто из желания поддержать мы можем говорить очень ранящие и жестокие вещи. Т.к. материнство является очень трудозатратной деятельностью, где мало гарантий и результатов, много неопределённости и ошибок, то поддержка тут часто является именно тем топливом, благодаря которому мамы умудряются не просто дышать, но ещё и радоваться. Но нередко вместо поддержки мы сталкиваемся с дурацкими советами, обесцениванием, насмешками, «белопальтовостью» и осуждением. Это не только не помогает нам жить, но и заставляет чувствовать вину и стыд за то, что мы не справляемся со своим материнством, ноем и ошибаемся.

Какая поддержка распространена в материнской среде

Советы без запроса. Представьте, вы делитесь какой-то трудностью, плохим настроением, тем, что не выспались и что дети себя плохо ведут, а вам с ходу выкатывают простые советы: «Нужно соблюдать режим дня, нужно правильно воспитывать детей, нужно по утрам йогой заниматься, и всё будет хорошо». Когда мы делимся какими-то своими трудностями, рассказываем, как нам тяжело, то тут хочется отнюдь не советов и простых решений. Поверьте, каждая мама знает эти прописные истины и даже умеет их применять. А в момент, когда она рассказывает вам, как ей тяжело, ей нужны не советы, а простое сочувствие. Что делать? В моменты, когда какая-нибудь замученная мама будет жаловаться на свою нелёгкую долю, попробуйте сказать: «Как я тебя понимаю». Если в вашей жизни тоже были такие проблемы, скажите, что вам также приходилось сталкиваться с подобным и тоже было нелегко. И если вашей собеседнице действительно нужен совет, она обязательно вас о нём попросит. Обесценивание. Иногда, когда мы достаём изнутри своё сокровенное, делимся чувствами и переживаниями, то наталкиваемся на убийственные фразы типа: «Забей, не переживай, это ерунда, нашла из-за чего расстраиваться» и т.д. Т.е. чувства уставшей, замученной бытом и расстроенной женщины объявляются какими-то мелкими и незначительными, на которые легко «забить», плюнуть и не придавать им значения. Хотя на самом деле, если мы испытываем тяжёлые чувства, если мы плачем, то на это есть веские именно для нас причины. Может, для кого-то они мелкие, но для нас самые что ни на есть большие, раз нам так от них больно. Что делать? Попробуйте подтвердить значимость переживаний: «То, что ты рассказываешь, действительно очень тяжело/обидно/печально/грустно/страшно. Имеешь право расстраиваться и переживать». Таким образом человек будто получает право на свои страдания, а значит, может легально выражать свои чувства и испытать от этого облегчение. Сравнение, или «А в Африке дети голодают!». Не знаю, кому как, а мне приходилось слышать в ответ на свои проблемы сакраментальную фразу: «Ты посмотри, другим ещё хуже! У МарьВанны вообще детей нет, у соседки тети Любы ребёнок больной/муж ушёл, а ты тут такая благополучная ноешь!». Как будто право на слезы, усталость, злость и разочарование даётся только в каких-то исключительных обстоятельствах. Как будто есть «правильные» поводы для страданий и «неправильные». На самом же деле, даже если у вас золотой унитаз дома, 25 помощников и куча современной техники, вы имеете право уставать и не справляться. В этом случае очень хорошо подходит старая поговорка (не помню, откуда она), что прежде чем осудить человека за неровную походку, надень для начала его обувь, пройди его путь и споткнись о каждый камень, о который споткнулся этот человек, а уже потом говори что-либо. Что делать? Просто не сравнивать! Каждый человек индивидуален, у каждой матери своё материнство. «Белопальтовость». Это явление в материнстве заслуживает особого внимания, потому что вот это: «А вот я… А вот у меня никогда/всегда… Откуда вы все такие нытики берётесь, вот я на трех работах, с пятью детьми, огородом и своим стартапом, и я вот не ною!» — не один литр крови испортило обычным неидеальным мамам. И дело тут не в зависти, а в том, что когда рядом с тобой стоит человек в сияющем белом пальто, то ты себя тут внизу чувствуешь очень одиноко. И это не имеет никакого отношения к поддержке и пониманию. Что делать? Спуститься со своего Олимпа на землю и немножко «замараться» жизнью.

Поддержи или пройди мимо

Сейчас в социальных сетях всё чаще появляются группы поддержки матерей, основанные на очень простом и честном лозунге: «Поддержи или пройди мимо». И ведь правда, осуждения, тычков и придирок каждой матери хватает с лихвой, а вот поддержку приходится осознанно собирать по крупицам. И если вас распирает от желания дать непрошеный совет, ткнуть носом в ошибки, рассказать о собственном белоснежном опыте или осудить очередную замученную материнским бытом женщину — то просто пройдите мимо. Поверьте, найдётся ещё с сотню таких, кто не сдержится и расскажет ей, как правильно надо жить. И если у вас хватит сил просто не добивать, не клеймить «яжематерью», то это уже будет своеобразной поддержкой.