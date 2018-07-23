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В Чехии оштрафована ассистентка, принимавшая роды на дому
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В Чехии оштрафована ассистентка, принимавшая роды на дому 

Аист на крыше 1 час назад
Фото: Аист на крыше
Суд Среднечешского края присудил ассистентке по родам штраф в размере 120 000 крон за участие в домашних родах.
"420on.cz" сообщает, что в последнее время страсти вокруг домашних родов в Чехии накаляются. Жаркие споры, в частности, вызвала ситуация с штрафованием ассистентки по родам Ганой Йоганки Кубаневой, которая трижды принимала роды на дому.
Так, в процессе одних из родов, которые она принимала на дому в 2016 году, ей пришлось вызвать скорую помощь в связи с угрозой жизни ребенка. Дело в том, что у новорожденного были проблемы с сердцебиением и дыханием, и его кожа даже приняла фиолетовый оттенок. Однако, ассистентка сумела самостоятельно исправить ситуацию и прочистить дыхательные пути малыша еще до приезда скорой.
Несмотря на этот инцидент, родители ребенка утверждают, что помощь Ганы при родах была крайне полезна и необходима. В Чехии уже не первый год практикуется пользование услугами так называемых «родовых ассистенток». Они могут оказывать беременным различные услуги: ведение занятий для беременных, составление плана родов, помощь при родах в больнице. Однако, по чешским законам, домашние роды не входят в перечень этих услуг.
В то же время, в некоторых других развитых странах прием родов на дому такими ассистентками разрешен и практикуется.
Сама Кубанева с постановлением суда не согласна и планирует его обжаловать.
Источник фото: 420on.cz/
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