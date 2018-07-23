«Единственное место в Екатеринбурге, которое сделали правильно»: Варламов похвалил газон на Гоголя

Главный блогер, критикующий города России, Илья Варламов опубликовал на своем YouTube-канале видео под названием «Газон, который должен лежать по всей стране». В нем Варламов рассказывает о екатеринбургском газоне, который находится на перекрестке улиц Гоголя и Малышева, и который по европейскому стандарту за всей счет из грязи в зеленый ковер превратил уральский предприниматель Юрий Окунев

— Он просто посмотрел, как нужно сделать газон, бордюр, дренаж, водоотвод и просто сделал газон, — сказал Варламов. — Это знание произвело в городе фурор, потому что никто до него газоны в Екатеринбурге, и судя по тому, что мы видим сегодня, после него, правильно не делает.

По словам Юрия, после удачного опыта к нему с просьбой о помощи звонят не только со всей России, но и с разных концов Земли.

— Мне звонят со всей России, даже с Молдавии, с Эстонии, Казахстана и говорят: «Слушайте, сделайте для нас газон», — рассказал Юрий. — Я говорю «Ну ребята, ну это просто. Убираете, стелете, замазываете щели, — все. Делаете дренажную систему». Элементарные какие-то вещи.

Посмотрите, как тот самый участок, который восстановил Окунев, выглядел прошлым летом, и как он выглядит сейчас:

— Я езжу по этой улице, по Гоголя, от офиса к дому, — поделился Юрий тем, что заставило его восстановить газон. — И каждый раз, когда я ездил мимо этого, там на газоне прямо парковались машины. И там со временем образовалась яма.

Юрий Окунев привлек двоих молодых промышленных дизайнеров, чтобы они посмотрели, в чем ошибка екатернбургских градостроителей. За сам проект предприниматель заплатил им около 60 тысяч рублей.

По словам дизайнеров, они работали по швейцарским нормам, которые были приняты в 2014 году. Газон, сделанный по ним, рассчитан на 50 лет использования без ремонта.

В чем его отличия от обычного российского, который благодаря ошибкам в устройстве и помощи гряземесов (о них мы так часто пишем в нашем регулярном обзоре «Я паркуюсь, как…») превращается в грязь, смотрите в ролике Ильи Варламова:

В конце ролика к Варламову и Окуневу, которые пришли осмотреть газон, подъехали сотрудники полиции. Варламов посветил им в лицо ярким фонариком, но те просто попросили его так не делать и уехали.

— В каком еще городе России, сейчас второй час ночи, мы пьяные, мы ломаем столбик, мы светим полиции в глаза ярким фонарем. И они максимум в грустно посмотрели: «Зачем вы светите в глаза ярким фонарем», — и уехали. Нормальная страна с нормальной полицией, которая не будет доставать людей на ровном месте, начинается с газона, — подытожил Варламов.

За полицию Варламов хвалил Екатеринбург и раньше, когда объехал все города проведения ЧМ и составил рейтинг, в котором столицу Урала обошла только Казань. Хотя за месяц до этого блогер раскритиковал подготовку города к чемпионату.

А Юрий Окунев сейчас помогает Коляде с благоустройством газона у Коляда-театра, которому препятствуют жильцы соседних домов. Если у них не получится, в Екатеринбурге появится второй газон, сделанный по европейским стандартам.