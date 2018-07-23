«Какие ноги, какая Джулия!»: формы 50-летней Робертс сводят с ума

Фотографии голливудской красотки Джулии Робертс редко можно увидеть в сети. Да и сама актриса в последнее время нечасто радует поклонников своими публичными появлениями. Тем более радостным событием стала для них новая фотосессия актрисы вместе с ее мужем, оператором Дэниэлом Модером , о расставании с которым ходили упорные слухи.

Несмотря на повальное увлечение социальными сетями со стороны знаменитостей, Джулия Робертс долгое время не относилась к их числу. Однако месяц назад актриса сдалась и обзавелась собственной страничкой в Инстаграме на радость миллионам своих почитателей, ведь теперь у них появилась возможность узнавать о новостях в жизни своего кумира из первых уст.

Но не менее радостным событием стала для поклонников новая фотосессия Джулии вместе с ее мужем Дэниэлом Модером на пляже в Малибу, тем более, что некоторое время назад ходили упорные слухи об их расставании. Стоит отметить, что пара появилась на публике впервые за последние 9 месяцев. В очередной раз восхитившись красотой и особенно ногами актрисы, некоторые пользователи сети не смогли по достоинству оценить оригинальное платье, состоящее из черного гладкого лифа и пышной разноцветной юбки. Именно она вызвала ассоциации с парашютом и флагом. Но большинство могло говорить лишь об одном: привлекательность «Красотки» с годами не ослабевает.

«Ноги шик! И сама классная, естественная» «Вы только посмотрите на эти ножки. И ей ведь 50» «Ноги, а руки! Молодые!» «Смотрю на ее ноги и не понимаю как можно быть взять в красотку дублёршу» «Какие шикарные ноги!» «Какие ноги, какая Джулия. Дай бог, нам всем в её годы так же и даже лучше»

Несмотря на множество восторженных отзывов о красоте Джулии Робертс, даже ее изредка не минует критика. Некоторое время назад она попала под шквал неодобрения, надев под розовое платье колготки в сеточку.