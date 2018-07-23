Гриб плюс гриб равно огурец — девочка очень смешно делает домашнее задание. Видео

Вирусное видео со школьницей, которая не понимает, в чем сделала ошибку при решении задачи, рассмешило пользователей сети и собрало 18 миллионов просмотров

Видео начинается с того, что мама просит дочь прочитать вопрос. Та читает: «Сколько грибов было в третьем бочонке?». Мама просит прочитать на всякий случай еще раз, но внимательно. Между тем, по девочке видно, что с этой задачкой они мучаются уже долго.

Малыши едят лимон — следим на видео за выражением их лиц Затем мать просит школьницу прочитать ответ. «В третьем бочонке 24 огурца», — отвечает дочь. Женщина, смеясь, спрашивает у нее, не смущает ли ее что-нибудь. Но девочка говорит, что нет.

Теперь все идет еще по одному кругу: мама просит прочитать вопрос, затем ответ, а дочь все так же читает их и ничего не замечает. В итоге ее заставляют прочитать все условие задачи.

Но и это ни к чему не привело. Женщина говорит, что они сидят и разбираются с этой задачей уже полчаса. Но у девочки грибы упорно продолжают превращаться в огурцы.

"Что тут может смущать-то, а? Мне непонятно, что тебя не устраивает?", — отвечает школьница на очередной вопрос матери.

Голос матери хоть и звучит на протяжении всего ролика грозно, но слышно, что она не может сдержать смех.

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В конце концов девочка, пытаясь еще раз доказать правоту и гордо перечитывая условие задачи, сама заплетается в своих огурцах и грибах. Только после этого до нее доходит, в чем все это время было дело.