Трагическая история любви двух самых высоких людей в мире

Анна Хейнинг родилась в Новой Шотландии в 1846 году и воспитывалась в обычной семье. Среди ее 12 братьев и сестер только Анна выделялась на фоне остальных своим ростом. Уже в 4 года девочка достигала 137 сантиметров, и во взрослом возрасте «доросла» до 243 сантиметров. Что касается ее веса, то он оставался на отметке 160 килограмм после того, как она переросла подростковый период.

Когда Анне было 16 лет, о ней услышал шоумен Тейлор. Он пригласил семью Хейнинг в Нью-Йорк, предложив девушке выступать в Американском музее. По своей сути этот музей совмещал много функций, включая читальни и театр. Девушке пообещали 1000 долларов в месяц и, конечно же, такое предложение Анну заинтересовало. Она стала заниматься самообразованием, развивая вокальные данные и игру на фортепиано. И вскоре Анна собирала толпы на представлениях и была известна как девушка-гигант. Нестандартный рост доставлял Анне много неудобств и проблем. Дошло даже до того, что габариты чуть не стоили девушке жизни. Однажды в здании музея начался пожар и из-за своих размеров Анна не могла вылезти в окно. Пришлось разбивать стену чтобы спасти девушку. После этого случая Анна впала в депрессию и чувствовала себя подавленной долгое время, но в итоге ей удалось прийти в себя и найти силы продолжить гастроли по Европе.

Неудивительно, что с таким ростом у девушки были сложности на «любовном фронте». В одно время показалось, что удача повернулась на сторону Анны. Она встретила на гастролях Мартина Бейтса, который был известен под прозвищем Кентуккийский гигант. Мартин был школьным учителем, и в один момент решил сменить призвание ради прибыли. Хотя Бейтс был немного ниже Анны (его рост составлял 232 сантиметра), девушка влюбилась в него с первого взгляда. Их роман развивался очень быстро, и вскоре пара поженилась.

В течение 14 месяцев Анна и Мартин не могли насладиться супружеской жизнью, ведь их разлучали постоянные гастроли. В итоге они решили вернуться в Америку и купить дом в Огайо. Но и здесь их настигли трудности, ведь мало какие фермы могли похвастать удобной для гигантов планировкой. Им пришлось построить дом на заказ с высокими потолками. ​Неприятности в жизни пары коснулись и потомства. Анна никак не могла родить: дважды пара предпринимала попытки, но роды оба раза были очень тяжелыми: малыши появлялись на свет огромными, как и их родители. Первый ребенок появился на свет мертвым, а второй не прожил и 12 часов.

Анна скончалась в 1888 году, так и не оставив наследника своему Мартину. Женщина умерла в возрасте 41 года от туберкулеза.