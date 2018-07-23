Побег из «Алькатраса»: история трех заключенных, сбежавших из самой защищенной тюрьмы США

21 марта 1963 года была закрыта знаменитая американская тюрьма для особо опасных преступников «Алькатрас», также известная как «Скала». Расположенная на одноименном островке у побережья Калифорнии, она в свое время считалась самой защищенной на территории Соединенных Штатов. Предположительно, за 29 лет эксплуатации тюрьмы не было совершено ни одного успешного побега. Но утверждать наверняка нельзя, поскольку трое заключенных, которым удалось вырваться с острова в 1962 году, так и не были найдены ни живыми, ни мертвыми. Ряд факторов косвенно указывает на то, что они выжили, пересекая залив.

Прежде всего, представим, насколько безумной была сама идея удрать из этой тюрьмы. Остров Алькатрас находится более чем в полутора километрах от берега, ледяная вода и сильное течение обеспечивают его естественную изоляцию.

Снаружи здание было обнесено высоким забором с колючей проволокой и сторожевыми вышками. На трех заключенных приходилось по одному надзирателю, при этом каждый преступник содержался в одиночной камере.

Однако в июне 1962 года трем мужчинам удалось обойти все эти препятствия. Изощренный побег осуществили Фрэнк Моррис, осужденный за ограбление банка, и братья Джон и Кларенс Энглины, неоднократно судимые за кражи и угоны автомобилей. В деле был еще и Алан Вест, но ему не удалось вовремя выбраться из камеры. Все они прежде предпринимали попытки побега, за что и были переведены в «Алькатрас».

Подельники занимали соседние камеры. Прознав, что старая система вентиляции над их блоком, в отличие от остальных, не залита бетоном, заключенные решили пробраться через нее на крышу тюрьмы.

К вентиляции вел узкий служебный тоннель, проходящий как раз за стеной их камер. А в каждой камере имелось вентиляционное отверстие размером десять на двадцать сантиметров. Моррис стал разработчиком проекта, а трое других на первом этапе были заняты изготовлением необходимого оборудования.

Заостренную металлическую ложку они спаяли с украденным мотором от пылесоса, использовав вместо канифоли серебро от десятицентовой монеты. Получилась импровизированная дрель, которой заговорщики почти год по очереди сверлили стену вокруг вентиляционного люка. Шум заглушала музыка, которая ежедневно в течение часа играла в блоке. Повреждения стены они скрывали фальшивой решеткой, искусно сделанной из листов картона.

Параллельно преступники выменивали у других заключенных ветровки и прорезиненные плащи, из которых соорудили плот два на четыре метра и спасательные жилеты. Весла вырезали из фанеры.

Для того чтобы их исчезновение преждевременно не заметили надзиратели, совершавшие ночные обходы камер, мужчины изготовили кукол из папье-маше и муляжи человеческих голов с настоящими волосами, собранными в парикмахерской.

11 июня 1962 года после отбоя подельники накрыли кукол одеялами и пролезли в тоннель через дыры в стене. Только Вест, как выяснилось, так и не проделал отверстие достаточных размеров, и бежать решили без него. Разогнув решетку, закрывавшую неработающий вентилятор, троица выбралась на крышу и спустилась к воде по водосточной трубе. Там они надули плот с помощью заготовленной небольшой гармоники. Примерно в десять вечера беглецы отплыли от берега.

На этом следы Морриса и Энглинов теряются. Официально они до сих пор числятся пропавшими без вести. Спустя два дня после побега был найден водонепроницаемый пакет, в котором были телефонная книга, деньги и семейные фотографии, принадлежавшие одному из братьев Энглин. Также был обнаружен самодельный спасательный жилет с заметными следами зубов у клапана: вероятно, зажим не был герметичным, и пловец с трудом держался на поверхности (температура воды в те дни составляла не больше десяти градусов по Цельсию).

До 1978 года розыском беглецов занималось ФБР , а потом ордер на их арест был передан Службе маршалов США. С 2003 года расследование ведет сотрудник этого ведомства Майкл Дик . Он полагает, что преступникам удалось спастись, доказательством чего являются почти 250 косвенных улик.

В частности, мать Энглинов в течение нескольких лет получала в подарок цветы от таинственных анонимов. Кроме того, считается, что Джон и Кларенс побывали на ее похоронах в 1973 году, переодевшись в женские платья. А историк Фрэнк Хиней узнал от родственников Энглинов, что они якобы получали открытку из Южной Америки, подписанную двумя братьями. О судьбе Морриса неизвестно ровным счетом ничего.

Ордера на арест преступников будут аннулированы только после того, как им исполнится по сто лет. А пока розыск беглых узников «Алькатраса» продолжается.