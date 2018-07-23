Побег из «Алькатраса». Как трем заключенным удалось сбежать из самой защищенной тюрьмы США

Тюрьма «Алькатрас» была официально закрыта в 1963 году, а до этого имела статус одной из наиболее защищенных в США. Считается, что за почти 30 лет эксплуатации никому не удалось осуществить побег отсюда. Правда, трое мужчин все же сумели покинуть стены «Алькатраса», но так и не были найдены ни мертвыми, ни живыми.

Идея бежать из «Алькатраса» изначально может показаться не самой удачной, ведь одноименный остров, где размещалась тюрьма, находился в 1,5 км от берега. Кроме того, изоляция усиливалась по причине сильного течения и ледяной воды.

Здание снаружи защищал высокий забор, где предусмотрены сторожевые вышки и надежная колючая проволока. Преступники проживали в одиночных камерах, и фактически на тройку заключенных приходилось примерно по одному обученному надзирателю.

Летом 1962 тройке узников в лице Кларенса и Джона Энглина, а также Фрэнка Морриса пришла идея осуществить побег. Еще одним фигурантом дела являлся Алан Вест, но он не успел оперативно покинуть свою камеру. Все мужчины прежде уже пытались сбежать из заключения, по причине чего и оказались в «Алькатрасе». Находились осужденные в соседних камерах, выяснив, что над их блоком имеется старая вентиляционная система, которую не успели залить бетоном. Через нее было возможно проникнуть на крышу «Алькатраса». Попасть в вентиляцию было возможно через тоннель служебного назначения, размещавшийся за их камерами. В каждой из последних находилось вентиляционное отверстие диаметром 10 на 20 см. Моррис взял на себя разработку плана побега, а остальные принялись за создание требуемого оборудования.

Посредством ложки и украденного мотора от пылесоса удалось смастерить что-то наподобие дрели, которой заключенные пользовались поочередно в течение года. Они выбирали то время, когда в блоке на час включали музыку, заглушавшую шум. Поврежденную стену удавалось скрывать за созданной из картона фальшивой решеткой. Из фанеры заключенные смастерили весла, а ветровки и прорезиненные плащи, полученные от других преступников, помогли изготовить плот. Дабы их пропажу не обнаружили при ночном обходе, мужчины создали кукол из папье-маше, а также муляжи голов, используя реальные волосы, собранные за долгое время в местной парикмахерской.