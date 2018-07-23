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После неудачного бритья женщине пришлось ампутировать ногу
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После неудачного бритья женщине пришлось ампутировать ногу 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
Эта ужасная история произошла с 43-летней жительницей Дербишира, Таней Черножуков. Женщина порезалась во время бритья и даже не придала значения небольшой ранке. Но уже через полгода она напомнила о себе, превратившись в большую язву и став причиной ампутации конечности.
"Я помню тот день, и помню, что ранка действительно была незначительная. "После того, как Таня порезалась, она не стала обеззараживать ранку. Она последовала своему обычному методу, приложив кусочек ткани на место пореза, чтобы остановить кровь. Однако в этот раз такой способ не сработал. Ранка не только не заживала, но и становилась больше с каждым днем.
Таня отправилась в госпиталь после того, как воспаляться начала и кожа вокруг язвы. После обследования специалисты сообщили пациентке, что у нее диабет и именно поэтому рана никак не заживает. Однако, как оказалось после, дело было не только в диабете. Порез оказался местом инфицирования плотоядными микроорганизмами. К тому времени рост язвы не прекращался, Таня уже не могла жить без обезболивающих препаратов. Затем начала развиваться гангрена: из-за обычного пореза кожа женщины начала темнеть.
Женщине пришлось бросить работу и лечь в больницу, но доктора разводили руками. Врачи испробовали все методы лечения, и даже подсаживали на ногу личинок, чтобы те поедали зараженную плоть. Тем не менее ничто не приносило результатов.
Когда язва начала покрывать почти всю ногу, медики задали женщине решающий вопрос: согласна ли она на ампутацию конечности? Измученная пациентка согласилась на операцию, понимая, чем грозит разрастание язвы. ​Сейчас Таня учится обходиться без конечности и надеется, что вскоре она обзаведется современным протезом. Что касается бритья, то теперь она не решается брить вторую ногу. По словам женщины, даже сама мысль об этом ее вводит в панику.
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