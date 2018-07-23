Лисенок Фоксик убежал по радуге туда, где нет боли

«К сожалению, лисенок скончался. Предположительная причина — тромбоэмболия, остановка сердца», — рассказали о смертельно раненом лисенке в благотворительном фонде «Доброе сердце».

«Прости нас, Фоксик, людей, за то, что тебе пришлось перенести в свои полтора месяца. За то, что кому-то ты помешал — такой маленький, с ладошку. За всю боль, которую ты испытал, и за то, что нам не удалось тебя спасти… Теперь ты там, где нет жестоких людей», — добавили волонтеры фонда.

Новосибирцы присоединились к этим словам. «Мягких и пушистых облачков, беги по радуге, малыш. Тебя за радугой больше никто не обидит и не причинит боли», — написал один из комментаторов.

Крохотного измученного лисенка подобрали несколько дней назад новосибирские волонтеры. Оказалось, что животное серьезно ранено — у него обнаружили огнестрельные ранения. Одна пуля застряла между позвонками, вторая прошла навылет через лапу, и в ране завелись опарыши. Позже у Фоксика подтвердился диагноз — пироплазмоз.

Новосибирские волонтеры не раз помогали диким животным, попавшим в беду. Летом 2017 года они приютили цаплю Чапу, истощенную и хромоногую. После лечения птица почувствовала себя настолько хорошо, что неожиданно для всех улетела, напоследок крякнув.