Ещё
Лисенок Фоксик убежал по радуге туда, где нет боли
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лисенок Фоксик убежал по радуге туда, где нет боли 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
«К сожалению, лисенок скончался. Предположительная причина — тромбоэмболия, остановка сердца», — рассказали о смертельно раненом лисенке в благотворительном фонде «Доброе сердце».
«Прости нас, Фоксик, людей, за то, что тебе пришлось перенести в свои полтора месяца. За то, что кому-то ты помешал — такой маленький, с ладошку. За всю боль, которую ты испытал, и за то, что нам не удалось тебя спасти… Теперь ты там, где нет жестоких людей», — добавили волонтеры фонда.
Новосибирцы присоединились к этим словам. «Мягких и пушистых облачков, беги по радуге, малыш. Тебя за радугой больше никто не обидит и не причинит боли», — написал один из комментаторов.
Крохотного измученного лисенка подобрали несколько дней назад новосибирские волонтеры. Оказалось, что животное серьезно ранено — у него обнаружили огнестрельные ранения. Одна пуля застряла между позвонками, вторая прошла навылет через лапу, и в ране завелись опарыши. Позже у Фоксика подтвердился диагноз — пироплазмоз.
Новосибирские волонтеры не раз помогали диким животным, попавшим в беду. Летом 2017 года они приютили цаплю Чапу, истощенную и хромоногую. После лечения птица почувствовала себя настолько хорошо, что неожиданно для всех улетела, напоследок крякнув.
Все новости Новосибирской области: последние новости
«Хватал за ягодицы, говорил пошлые фразы»: чем обернулся поход в магазин на Затулинке Мисс-Черепаново-2018 стала золотая медалистка Всего 2% мясной продукции прошли санконтроль в Новосибирске
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не ноги, а сказка»: Рудковская показала себя на пляже122
«Бабушка уже не та»: Ревва показал старую Вайкуле33
«Промучилась 10 лет, изменять боялась»36
Меньшова похвасталась фигурой в юности20
Фото Дженнифер Лопес разочаровали поклонников9
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
02:01
Потерявшая 20 кг Варнава отказывалась принимать себя
Звёзды Другое
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:59
Бузова страдает от ночных кошмаров
Звёзды
04:34
Тодоренко и Топалов подтвердили свой роман
Звёзды
10:16
Секреты бодибилдеров, которые они хотят скрыть
Здоровье
01:00
Боярская поделилась редким семейным фото
Звёзды
10:14
Звезды, которые постоянно вступают в брак
Звёзды
03:43
Звезды, засудившие журналы за фотошоп
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение