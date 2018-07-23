В Ростове мошенники продолжают рассылать липовые квитанции

В Ростове-на-Дону мошенники продолжают рассылать горожанам извещения о проведение работ с виду напоминающих счет за коммунальные услуги. Теперь неизвестные сменили название и работают под видом «Городской Центр Учета Водопотребления», однако номер у злоумышленников так и не изменился. Сегодня в почтовом ящике нашла такое уведомление. Поискав в интернете, оказалось, что это «филькина грамота». Если вам кинули это в ящик то, не звоните им. Живу на Военведе. Возможно, в соседние дома эти люди тоже наведались, пишет сообщетсве «Ростов-Главный Катя В. Фото: Ростов-Главный