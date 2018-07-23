«Она ему в мамы годится»: Наталья Рудова отдыхает в компании 19-летнего сына олигарха

Актриса Наталья Рудова уже не впервые удивляет своих поклонников общением с людьми намного моложе ее самой. На этот раз в сети появилась фотография Рудовой, отдыхающей с 19-летним сыном российского миллиардера и 22-летней моделью Анастасией Решетовой , известной по отношением с рэпером Тимати

В своем Инстаграме Наталья Рудова опубликовала фотографию, сделанную, предположительно, в Ницце, где она отдыхает в компании своей подруги Анастасии Решетовой и Сергея Саркисова , сына известного бизнесмена-миллиардера, несколько лет подряд оказывающегося в списке Forbes . Фото наделало много шума, ведь Рудовой в этом месяце исполнилось 35 лет, а ее юному спутнику всего 19. Зато он может похвастаться возможностью обеспечить женщину с любыми материальными запросами. Несмотря на то что фото ярко не демонстрирует никаких интимных отношений между Рудовой и Саркисовым, в сети тут же пришли к мнению, что Наталья решила начать встречаться с подростком, тем более, что о своей личной жизни она никогда ничего не сообщает и публика не имеет ни малейшего понятия, состоит ли Рудова в каких-то других отношениях.

Большая разница в возрасте между мужчиной и женщиной, независимо от того, кто старше, многих наводит на мысль о корыстных целях одного из партнеров, особенно когда речь идет о наследнике миллиардера. Но нашлись и те, кто поддержал Рудову. Многие и вовсе уверены, что ни о каких романтических отношениях речи не идет. И тем не менее, публике сложно понять, что общего может быть у 35-летней женщины и 19-летнего парня. «Ключевое слово-миллиардер! Каждый выбирает себе под стать. Видимо, у Рудовой финансовые проблемы» «Она ему почти в мамы годится» «Её жизнь — её правила. Как хочет и как считает нужным, так и живет» «Старовата для 19-летнего миллиардера» «Он в свои 19 выглядит старше чем она в 35. Причём тут деньги? Может им просто хорошо вместе?» «В этом возрасте нужно семьей обзаводиться, а не мальчиками» Как ни странно, присутствие Анастасии Решетовой в кадре многими были проигнорировано, хотя она гораздо ближе к Саркисову по возрасту и ее, как и Рудову, многие считают девушкой корыстной. Возможно, дело в том, что Решетова состоит во вполне счастливых отношениях с рэпером Тимати.

Это уже не первый раз, когда Рудова удивляет поклонников своим кругом знакомств. Актриса давно питает слабость к общению с богатыми наследниками бизнесменов, многие из которых на 10-15 лет младше нее. Впрочем, некоторые из подписчиков Рудовой уверены, что дело тут вовсе не в деньгах, а в уровне развития, благодаря которому ей гораздо проще находить язык с более молодыми друзьями.