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Дмитрий Нагиев провел свадьбу в Барнауле
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Дмитрий Нагиев провел свадьбу в Барнауле 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Дмитрий Нагиев, известный актер и шоумен, стал ведущим на свадьбе в Барнауле. Фотографии праздника появились в социальных сетях и вызвали неоднозначную реакцию. Некоторые радовались за молодых, которые имеют возможность пригласить ведущего с «чеком» в несколько миллионов рублей за вечер. Другие оставляли едкие комментарии о «пире во время чумы»:
«Мы живем в самом нищем регионе России, где самый низкий уровень зарплаты! И когда кто-то может легко позволить себе звезд такого уровня — это не может не вызывать зависть у основного числа простых смертных! Мало кто может, к сожалению, радоваться успехам других».
О самой «звездной» свадьбе известно немного. Одна из немногих деталей, ставших достоянием общественности, — это музыкальный подарок от Сергея Серова и Доминика Джокера. Видеозапись их выступления на свадьбе также попала в сеть.
Отметим, что у автора фотографий за сутки добавилось 600 подписчиков.
«За сутки у меня более 600 подписок. Зачем вы на меня подписываетесь, ждете продолжения?», — написала София в своем блоге.
Человек с бешеной энергетикой, @nagiev.universal
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