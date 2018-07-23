Дмитрий Нагиев провел свадьбу в Барнауле

Дмитрий Нагиев , известный актер и шоумен, стал ведущим на свадьбе в Барнауле. Фотографии праздника появились в социальных сетях и вызвали неоднозначную реакцию. Некоторые радовались за молодых, которые имеют возможность пригласить ведущего с «чеком» в несколько миллионов рублей за вечер. Другие оставляли едкие комментарии о «пире во время чумы»:

«Мы живем в самом нищем регионе России, где самый низкий уровень зарплаты! И когда кто-то может легко позволить себе звезд такого уровня — это не может не вызывать зависть у основного числа простых смертных! Мало кто может, к сожалению, радоваться успехам других».

О самой «звездной» свадьбе известно немного. Одна из немногих деталей, ставших достоянием общественности, — это музыкальный подарок от Сергея Серова Доминика Джокера . Видеозапись их выступления на свадьбе также попала в сеть.

Отметим, что у автора фотографий за сутки добавилось 600 подписчиков.

«За сутки у меня более 600 подписок. Зачем вы на меня подписываетесь, ждете продолжения?», — написала София в своем блоге.

Человек с бешеной энергетикой, @nagiev.universal