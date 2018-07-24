«Красавчик»: мужчина прокатился в ванне на колесах по Тюмени 

В Тюмени оштрафовали 29-летнего водителя иномарки за нарушение правил перевозки людей.
Тюменский видеоблогер Эдуард Филиппов катался по центру города в ванне с пеной и веселил местных жителей. Видео с прогулки он опубликовал в своем Instagram.
В субботу, 21 июля, мужчина решил наполнить водой ванну на колесах и прокатиться в ней по Тюмени. Автомобиль с необычным прицепом проехался по центру города и не остался незамеченным. Блогер мылся в ванне прямо во время движения, заказывал еду в ресторане быстрого питания, стрелял из водного пистолета и запускал конфетти.
Горожане с улыбкой восприняли полуголого мужчину с мочалкой. Многие снимали его на видео и восклицали: «Красавчик!». Местные жители поблагодарили блогера за хорошее настроение.
Как пишет «Комсомольская правда», тюменца, прокатившего приятеля в ванне по городу, задержали сотрудники ГИБДД и выписали ему штраф на тысячу рублей за нарушение ПДД. Дело в том, что водитель «неправильно перевозил пассажиров».