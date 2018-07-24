«Красавчик»: мужчина прокатился в ванне на колесах по Тюмени

В Тюмени оштрафовали 29-летнего водителя иномарки за нарушение правил перевозки людей.

Тюменский видеоблогер Эдуард Филиппов катался по центру города в ванне с пеной и веселил местных жителей. Видео с прогулки он опубликовал в своем Instagram.

В субботу, 21 июля, мужчина решил наполнить водой ванну на колесах и прокатиться в ней по Тюмени. Автомобиль с необычным прицепом проехался по центру города и не остался незамеченным. Блогер мылся в ванне прямо во время движения, заказывал еду в ресторане быстрого питания, стрелял из водного пистолета и запускал конфетти.

Горожане с улыбкой восприняли полуголого мужчину с мочалкой. Многие снимали его на видео и восклицали: «Красавчик!». Местные жители поблагодарили блогера за хорошее настроение.