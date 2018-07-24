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В Тюмени оштрафовали водителя, прокатившего пассажира в ванне на колесах
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В Тюмени оштрафовали водителя, прокатившего пассажира в ванне на колесах 

РИА Новости 1 час назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июл — РИА Новости. Сотрудники Госавтоинспекции оштрафовали мужчину, который прокатил пассажира по улицам Тюмени в ванне, прикрепленной к внедорожнику, сообщила РИА Новости руководитель отдела пропаганды регионального главка ГИБДД Анжела Борисова.
Полуобнаженный мужчина прокатился по центральным улицам Тюмени в ванне, прицепленной к автомобилю, в минувшие выходные. Соответствующие снимки были опубликованы в сообществе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».
"Водитель автомобиля привлечен к административной ответственности по статье 12.23 КоАП «Нарушение правил перевозки людей». Штраф — одна тысяча рублей", — сказала собеседница агентства.
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