Видео: Полуголый житель Тюмени прокатился в ванне по центру города 

Ванна на колесах собранная двумя отчаянными тюменцами вызвала настоящий переполох на дорогах. В понедельник, 23 июля иномарка с самодельным прицепом устроила заезд по центру города, обгоняя машины и плескаясь водой. 32-летний блогер развлекал публику, брызгая в окна из водяного пистолета и стреляя из хлопушек.
В соцсетях ролик мгновенно набрал несколько тысяч просмотров, а многие горожане сделали совместное фото с улыбчивым «пассажиром» ванны.
Сотрудники ГИБДД не оценили шутку и выписали героям ролика штраф в тысячу рублей за «неправильную перевозку пассажиров». Как сообщает РИА Новости, тюменцы объяснили поступок желанием развлечься, при этом признали свою вину.