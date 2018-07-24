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Видео: Полуголый житель Тюмени прокатился в ванне по центру города
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Видео: Полуголый житель Тюмени прокатился в ванне по центру города 

Пятый канал 55 минут назад
Фото: Пятый канал
Ванна на колесах собранная двумя отчаянными тюменцами вызвала настоящий переполох на дорогах. В понедельник, 23 июля иномарка с самодельным прицепом устроила заезд по центру города, обгоняя машины и плескаясь водой. 32-летний блогер развлекал публику, брызгая в окна из водяного пистолета и стреляя из хлопушек.
В соцсетях ролик мгновенно набрал несколько тысяч просмотров, а многие горожане сделали совместное фото с улыбчивым «пассажиром» ванны.
Сотрудники ГИБДД не оценили шутку и выписали героям ролика штраф в тысячу рублей за «неправильную перевозку пассажиров». Как сообщает РИА Новости, тюменцы объяснили поступок желанием развлечься, при этом признали свою вину.
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Женский форум  Ещё 16 источников 
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