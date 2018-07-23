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В Краснодарском крае пропал 22-летний парень
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В Краснодарском крае пропал 22-летний парень 

Новая Кубань 52 минуты назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 23 июля — Новая Кубань. 22-летний парень пропал 18 июля. В последний раз молодого человека видели в поселке Батарейка Темрюкского района. На тот момент он был одет в форменную одежду морской дирекции.
Друзья, которые видели пропавшего Руслана Шевченко, отмечают, что с собой у него был рюкзак серого цвета. Также они не отрицают, что парень мог умышленно исчезнуть, переодевшись в другую одежду.
Родные молодого человека никаких версий исчезновения не выдвигают. Почему парень мог внезапно исчезнуть и куда направляется — им неизвестно.
Если кто-либо имеет информацию о местонахождении и состоянии Руслана Шевченко, просьба связаться по телефону 8 (918) 639-58-45.
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