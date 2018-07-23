Помогут и спасут. Юбилей «Склифа» и день рождения Первой Градской

Два важнейших медицинских подразделения столицы отмечают важные даты с разницей всего в один день.

Так получилось, что памятные даты в истории и знаменитого столичного «Склифа» (Научно-Исследовательский Институт имени Склифосовского), и всем известной Первой градской (Первая Градская больница имени Н. И. Пирогова) стоят в календаре рядом. Говорят, что совпадений не бывает. Может быть. Но тут они прихотливо сошлись в истории, и от этого почему-то на душе тепло. Может, это просто потому, что медикам обоих заведений хочется очень за многое сказать спасибо, и это — отличный повод для этого. 23 июля — юбилей у «Склифа», а накануне очередной день рождения отметила наша «Первая».

«Попал в Склиф? Значит, спасут!» — эта фраза для москвичей из серии расхожих. НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского для очень многих из нас — место, которому хочется поклониться за чудеса, происходящим тут. Скорая помощь в «Склифе» была и осталась скорой. С какими бедами ни попадали сюда люди, с какими ситуациями не обращались — тут всегда боролись и борются за жизнь пациента до последнего. Да, случаются и драмы — жизнь есть жизнь. Тем не менее, эти стены никогда не оставляет надежда.

23 июля «Склифу» — 95 лет. Ого-го юбилей! Хотя — как считать. Ведь на самом деле свою историю это уникальное медучреждение начало писать раньше 1923 года.

Странноприимный дом на Сухаревке стал одним из символов московского здравоохранения за век с лишним до этого — в июне 1792 года, когда графом Николаем Шереметевым был заложен первый камень в основу новой «гошпитали». Блистательный придворный таким образом отметил свой день рождения — он был богат, но над златом не чах, а в своей не очень, увы, длинной жизни сделал все, что мог, чтобы улучшить жизнь москвичей. Мог ли он предположить, какая судьба ждет его детище, богадельню, оказывавшую помощь всем сирым и убогим, от крестьян до нищих? Довольно быстро на бывших «черкасских огородах», как назывались земли Шереметева от Грохольского огорода до Сухаревки, вырос дом-красавец, строил который Елизвой Назаров, ученик Василия Баженова . Тут все было продумано — и назначения помещений, и ансамбль построек. Запланировали даже аптекарский огород! Гуманистический подход был велик — даже такую «мелочь», как сад для прогулок больных, внесли в план.

Эта открытая еще до отмены крепостного права больница оказывала помощь всем, кроме крепостных. За обустройством больницы тоже стояло имя — князя Дмитрия Голицына , завещавшего деньги на устройство в городе учреждения «Богу угодного и людям полезного». Через тридцать с лишним лет после открытия Голицынской больницы рядом с ней открылась Больница Первая градская — существовавшая на пожертвования Императорского двора и частных лиц, а позже — Вторая градская, которой с 1902 года дали имя князя Щербатова. Объединяясь с годами, три больницы слились вместе и сиали тем, чем стали — первой градской, носящей имя Пирогова.

Настоящий дворец внешне, больница некоторое время тому назад начала чахнуть — сказывался возраст построек. Однако профессионализм медиков не чах, и это выровняло ситуацию. Ремонт начали производить поэтапно, и отсутствие супер-условий компенсировали и профессионализм персонала, и освоение им современных технологий, и спектр услуг, который тут колоссален. На данный момент в Первой градской есть и комфортабельные палаты, и огромные программы помощи — как страховой, так и платной. Для оперированных тут отличные условия реабилитации, больница имеет лицензию на исследование медицинских препаратов и в столице и в России пользуется славой исключительного медицинского учреждения. Обследования, диагностика — сюда обращаются с любыми вопросами. Так что с днем рождения и тебя, наша Первая, наша Градская любимица!