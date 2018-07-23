Регина Тодоренко рассказала о своей фобии

Телеведущая Регина Тодоренко , которая в настоящее время отдыхает в Италии, сделала фото в маске для подводного плавания и рассказала о боязни воды.

Девушка не могла заставить себя нырнуть под воду, боялась, когда не ощущала дна под ногами, а также запрыгнуть в воду с берега. При этом Тодоренко не понимает, откуда взялся такой навязчивый страх.

Во время работы над программой «Орел и решка» Регине приходилось много путешествовать, пересилить себя и плавать с аквалангом, маской, трубкой для дайвинга, а иногда и совсем без нее. Кроме того, ради красивого кадра и интересного опыта Регина была вынуждена плавать вместе с дельфинами и акулами.

Именно поэтому девушке удалось справиться со страхом. Тодоренко не жалеет о том, что ей пришлось постараться, ведь иначе она бы упустила множество ярких эмоций. Чтобы окончательно перебороть страх воды, девушка решила заняться серфингом. Теперь Регина загорелась идеей получить сертификат дайвера. Девушка спросила своих читателей, считают ли они, что со страхами нужно бороться или стоит остерегаться того, что вызывает крайне негативные эмоции.